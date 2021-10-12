美中重啟對話露曙光 A股Q4能源概念引領多頭

美中重啟對話露出曙光，富蘭克林華美投信表示，在國際關係改善、景氣多頭延續，可望支撐股價向上，目前相對看好引領產業趨勢的新能源車、AI 新科技類與超跌的中國 A 股布局，建議第四季可同時掌握「雙 A 概念」中國 A 股與 AI 科技股的表現機會。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信指出，儘管近期股市雜音較多，波動較大，但科技股的強大獲利成長性及創新能力，加上疫情後改變人類生活習慣，大數據應用使不同產業也逐漸轉型並和科技領域結合，如智慧交通與智慧城市、衛星物聯網及精準醫療等，AI 新科技將持續成為推動經濟活動的主軸，也是投資上不可或缺的股票類別。

黃壬信表示，特斯拉繼上一季淨利突破 10 億打敗市場預期，第三季交車再創佳績。特斯拉第三季交車 24 萬輛，克服供應鏈缺貨干擾反應出市場對於電動車接受度愈來愈高，高階休旅車款 Model X 交付量也大幅成長，今年前三季已交付 62.7 萬輛車，已超越去年整年 50 萬輛的交付輛數，也帶動特斯拉股價持續挑戰前高。

富蘭克林華美投信認為，展望未來 2 到 5 年投資趨勢也將更貼近疫後人類所需要的便利性生活需求，因此，投資主軸可以持續觀察並聚焦三大主軸，以及兩大類股，包括：智慧交通、生技醫療、衛星物聯網；兩大類股則是一新能源、二新能源車 (自動駕駛 ADAS) 類，串聯 AI 新科技發展的趨勢，不斷持續前進。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示，受到恒大事件和電價上漲，全球股市不免震盪；而中國基本面表現溫並不看壞，加上中美局勢將轉趨溫和、偏向樂觀發展，在 A 股超跌、外資回流持續匯入，帶動股市止穩反彈，預估第四季中國 A 股仍具表現空間。

整體而言，第四季可逢低布局「雙 A 新概念」相關基金，投資主軸聚焦: 智慧交通、衛星物聯網、新能源車類股為中長期產業發展趨勢，建議逢低加碼、或以定期定額的方法，小額持續累積中長期佈局。