非農驚天大冷門！Fed還縮減購債嗎？

週五 (8 日) 華爾街迎來一份重磅報告，美國 9 月非農就業數據再度大爆冷僅增 19.4 萬人，遠遜於預期，令市場對聯準會 (Fed) 展開縮減購債 (Taper) 的疑慮升溫。

美國勞工部週五公布 9 月非農就業慘到跌破眼鏡，遠低於市場預估的 50 萬人，為今年最糟的數據，但這不是今年爆冷唯一報告，此前 8 月新增非農就業為 23.5 萬人，市場預期為 78.7 萬人，也是慘烈的數據，即美國就業市場連續第二個月呈現疲軟態勢。

聯準會主席鮑爾在 9 月利率會議後曾提到，縮減購債 (Taper) 最快今年 11 月開始啟動縮減購債，到 2022 年中左右結束。他也打過預防針提到，Fed 不需要看到一份令人驚豔的或超級強勁的非農就業報告，就能開始啟動 Taper。

非農就業報告歷月表現 (圖片：Zerohedge)

然而，極差的非農就業數據讓市場對 Fed 縮表增添隱憂，Spotlight Asset Group 首席投資長 Shana Sissel 表示：「我對這次非農遠遜預期的程度感到驚訝。」

幾位分析師和經濟學家表示，最新非農就業報告並未改變他們對 Fed 何時開始減少或縮減每月資產購買量的看法。

TD Securities 首席美國宏觀策略師 Jim O 'Sullivan 稱：「簡單來說，19.4 萬人不如表面那樣令人感到失望。儘管就業增長速度相對於夏季早些時候有所放緩，但至少一定程度上可能是受新一波疫情的影響，但這一速度可能仍足以讓 Fed 落實在 11 月 FOMC 會議上宣布 Taper 的計畫。」

萬寶華北美總裁 Becky Frankiewicz 認為：「美國經濟復甦路上，這是一個重要的檢驗現實的時刻。目前有 1100 萬個空缺職位、800 萬人正在找工作，在吸引和留住員工方面，美國各地雇主都變得越來越有創意，調整薪資已經不夠，他們還必須解決健康、幸福、安全和靈活性問題，我們正看到勞動力的長期變化，人們想從工作和生活中得到的東西已經改變了，雇主需要讓工作場所有足夠的吸引力，以吸引勞工回歸職場。」

Alpha Economic Foresights 首席經濟學家 Brian Bethune 研判：「雖然預計 FOMC 仍將在 2021 年底推進 Taper，但由於 Fed 試圖平衡價格穩定和充分就業這兩個相互衝突的目標，2022 年前景更加模糊。對拜登政府來說，這是一個正在出現的緊急情況，需要一個前瞻、強有力的政策轉向來解決經濟供應方面的廣泛問題。」

牛津經濟研究院經濟學家 Lydia Boussour 稱：「Fed 宣布縮減 QE (量化寬鬆) 的低門檻已被超越。隨著債務上限鬧劇推遲到 12 月 3 日，在 11 月 FOMC 會議上宣布 Taper 的是暢行無阻的。」

OANDA 高級市場分析師 Jeffrey Halley 認為：「市場尚未在很大程度上消化 Fed 縮減購債及其影響，即使是一個微弱的數據，也可能只是無不可避免將 Taper 再推遲一個月。」

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「即使該數據相當疲軟也不足以改變 Fed 官員的想法，這只有低得驚人的數字才能做到這一點。」

週五糟糕的就業數據導致美元和美債殖利率震盪走低，恐慌指數 VIX 小漲，美股陷入混亂。