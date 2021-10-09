〈紐約匯市〉非農就業遜於預期 Fed縮減購債希望仍在 美元持穩周線收紅

美國周五（8 日）公布的就業報告令人失望，但美元並未受到影響，因交易商認為黯淡的就業數據可能讓美國聯準會（Fed）不會早於 11 月開始縮減購債。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數（DXY）下跌 0.1% 至 94.103，距離上周觸及的一年高點 94.504 不遠。DXY 本周上漲 0.06%。

美國勞工部公布的就業報告遠遜預期，非農就業僅新增 19.4 萬人，不及路透調查經濟學家先前預估 50 萬人的一半，增幅創今年以來最低。

經濟學家表示，9 月就業成長力道放緩，可能會削弱大眾對第三季經濟快速成長的預期，但不太可能影響 Fed 將在 11 月進行縮減購債的腳步。

道明證券（TD Securities）資深外匯策略師 Mazen Issa 表示，雖然 9 月報告遜於預期，但狀況並未到糟糕，因此最後可能符合 Fed 下個月進行縮減購債的決定。

Issa 說，雖然就業報告數據會影響美元走軟，但這種疲軟可能是短暫的。

Cambridge Global Payments 首席市場策略分析師 Karl Schamotta 表示，美元的價格走勢表明市場人士看到一線希望，對縮減購債的預期仍維持在 11、12 月左右，並預估將在明年下半年首次升息。

BK Asset Management 執行董事 Kathy Lien 表示，Fed 已清楚表明，不需要令人印象深刻或超級強勁的就業報告即可展開縮減購債，而美元回落是因 Fed 正邁向進行縮減購債的路上。

外匯策略師在美國銀行日前公布的一份全球報告中表示，在就業數據發表後的一周，美元往往會逆轉非農就業數據公布當天的漲跌幅。

由於收息的預期抵銷對燃料危機與勞力短缺的擔憂，美元走軟讓英鎊周五走勢趨穩，使英鎊本周有望升值 0.6%，挑戰 5 周以來最佳表現。

加密貨幣方面，比特幣在紐約尾盤時段上漲 1.1%，至 54,398.28 美元，略低於盤中一度觸及的 5 個月高點。比特幣本周上漲約 13%，連續兩周上漲。

截至周六（9 日) 台灣時間約 6:00 價格：