巴克萊：中國今年GDP或降至6%以下 部分產業限電恐持續至明年

據《彭博》報導，巴克萊銀行認為，中國力圖降低經濟對能源的依賴，代表著限電將持續到明年，若嚴格執行，中國 2021 年 GDP 恐怕會遠低於市場普遍預期的 6%。

以 Jian Chang 為首的經濟學家在報告中說，在更顯著的經濟放緩和放寬能耗雙控目標之間，政府面臨艱難的選擇。

中國制定了一個全國性的目標，即今年將其經濟的「能源密集度」(單位 GDP 的能源消耗量) 降低 3%，以減少污染。但是上半年多數地方並未嚴格管控，北京高層 8 月警告，大多數省份都無法實現目標。

大多數經濟學家原本預計今年 GDP 將增長約 8%。但這一情況，在北京要求各省削減對鋁和鋼鐵生產等能源密集型行業的用電後，已面臨衝擊。

巴克萊的經濟學家表示，北京將 2021 年的能源生產增長目標定為 2.9%，這意味著能源消費增長的目標也類似。他們估計，今年迄今為止能源消費增長超過 4%，這意味著如果嚴格執行能源消費的目標，全年經濟成長率可能會放緩至 6%。

巴克萊認為，對能源密集型行業的限電可能會持續到 2022 年第一季。

儘管如此，巴克萊相信，北京可能會「對其目標採取更靈活的方法」，減少對經濟的衝擊。報告指出，即使是溫和執法的前提下，也可能使中國未來兩季的增長減少 1-3%。

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