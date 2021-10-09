〈中國限電〉供電有望回穩？中國推「六保」保障煤電供應 嚴查地方亂作為

中國 9 月限電風波引發全球產業動盪，國務院總理李克強周五 (8 日) 提出能源供給「六保」目標，致力保障能源安全及產業供應、營運穩定，並糾正地方政府「一刀切」限產及「運動式減碳」等作為。

李克強周五主持中國國務院常務會議，聚焦討論今年冬季至明年春季電力和煤炭等供應佈署，保障群眾基本生活和經濟平穩運行。

他在會議上表示，在國際能源價格飆漲之際，首要目標以民生為主，確保發電用煤，特別是東北地區冬季用煤用電，適時組織「南氣北上」增加北方地區取暖用天然氣。

其次，在安全生產前提下，推動具備增產潛力的煤礦儘快釋放產能，促進停產整改的煤礦依法依規整改、儘早恢復生產，而交通運輸部門要優先保障煤炭運輸。

此外，國務院敦促支援煤電企業，增加電力供應，實施階段性緩徵稅政策，鼓勵金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求。

第四要點將改革煤電價格市場化機制。在保持民、農、公共用電價格穩定前提下，電價上下浮動範圍不超過 10%、15%，原則上均不超過 20%。而高耗能產業電價則不受 20% 的限制。

第五則要加快推動大型風電、太陽能基建，加快備用能源建設，積極推進煤炭、天然氣、原油儲備及儲能能力建置。而最後要堅決遏制高汙染、高耗能項目發展，改善地方能耗雙控機制，再生能源消費在一定時間內可不納入能源消費總量。

另外，中國國務院要求，各地要嚴格落實管理責任，做好有序用電管理，糾正一些地方政府「一刀切」限產或「運動式」減碳，反對不作為與亂作為。

同時，主要產煤省和重點煤企依要求應落實增產任務。國營發電企業要保障所屬發電機全力運作，電網企業要強化電力調度和安全管理，對任何不落實能源供給者將嚴肅追責。