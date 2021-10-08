〈中國限電〉中國能源危機掀連鎖效應 從紙箱、汽車到糧食生產都被打亂

中國限電造成的衝擊逐漸擴散到世界各地，彭博報導，從汽車、紙箱到糧食生產都被打亂。這不只拖累中國出口和整體經濟成長，也讓力圖從疫情中振作的全球經濟蒙上陰霾。

中國「能耗雙控」政策已促使不少投資機構和分析師最近調降中國經濟成長預測，花旗的研究顯示，製造業和大宗商品的出口國特別脆弱，受影響的不只鄰近的台灣、南韓，還有原物料出口大國澳洲、智利，及德國等主要貿易夥伴。

消費者則擔心將因為生產成本增加而面臨商品漲價。Pantheon Macroeconomics 中國首席經濟學家 Craig Botham 說：「這看起來像是製造業將面臨的新一波停滯性通膨震撼，不只中國，整個世界都受影響。價格上漲情形已經很普遍，反映中國在全球供應鏈的緊密關係。」

中國電力穩定狀況，攸關全球經濟受到多大程度的影響。由於中國本周放十一長假，大部分工廠都減少生產，經濟學家正密切關注連假過後是否再次出現電力短缺。以下是彭博盤點各產業受到的影響：

科技、汽車

中國是全球最大電子裝置生產基地，也是汽車和家電內建半導體的主要封裝地，目前影響大致有限。和碩 (4938-TW) 上個月表示若遭遇限電會配合節能降載，手機製造已經完全使用綠電，封測大廠日月光 (3711-TW) 上個月停產四日。

但若十一長假過後能源短缺情況惡化，就可能影響年底購物季的生產作業，諸如戴爾 (DELL-US)、Sony 等大廠恐怕無法承受再一次的供應衝擊。

豐田汽車已表示，部分產房因缺電受影響。豐田的工廠集中在天津和廣州，一年在中國產量超過 100 萬輛。

糧食

全球糧價漲到 10 年高點，而中國為全球最大農作物生產國，如果供應拉警報，可能進一步推高糧食成本。

聯合國糧農組織 (FAO) 的糧價指數歷年走勢。圖取自 Bloomberg

最近幾周一些工廠配合限電而減產或停產，例如供應動物飼料和烹飪油的黃豆加工廠，化學肥料價格則飆漲。

荷蘭銀行分析師說，加工產業所受的打擊將遠超過穀物和肉品等主食，包括高度依賴機械設備的乳製品產業。但肉品本身仍可能遭遇冷藏儲存設備供應吃緊的問題。

造紙

荷蘭銀行預估，中國限電可能讓 9 月到 10 月紙箱供應減少 10% 到 15%，讓全球「紙荒」惡化。先前由於疫情帶來爆炸性需求，紙箱和包裝材料供給已緊繃。

羊毛

澳洲 ABS 報導，澳洲即將進入羊毛拍賣期，但酪農預料中國需求減弱，因中國相關工廠上周線電期間，減產達 40%。

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