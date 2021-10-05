〈美股熱門股〉通用獲投行青睞漲近2% 福特Q3汽車銷售好轉漲逾1%

通用汽車獲避險基金投資 漲 1.6%

維權避險基金 Engine No. 1 周一（4 日）宣布入股通用汽車 (GM-US)，支持其電動車轉型計畫，消息激勵通用汽車股價上漲 1.60% 至每股 53.98 美元。

Engine No. 1 創始人 Chris James 表示，投資通用汽車的原因與 Exxon Mobil 的道理是一樣的，兩者都在順應綠能潮流進行轉型，不過通用與 Exxon Mobil 不同的地方是，通用汽車採取的是實際可行的措施，並將 ESG 標準與經濟成果結合，看好未來該公司能在轉型之路取得佳績。

Engine No. 1 先前曾批 Exxon Mobil(XOM-US) 缺乏能源轉型策略，未來將難以在綠能浪潮中生存，進而成功推動董事會改選並訂定轉型政策，因此聲名大噪。

福特第三季銷售好轉 上漲 1.34%

福特 (F-US) 汽車美國第三季銷售量年減 27.4%，雖然與去年同期比較仍失色，但 9 月銷售已出現好轉跡象，而車輛庫存也有所改善，提振該公司周一股價上漲 1.34% 至每股 14.35 美元。

福特第三季美國汽車銷量為 400,843 輛，其中 9 月銷售超過 15.66 萬輛，雖然第三季銷量遜於整體汽車製造業預估的年減 13 至 14%，但卻優於汽車研調公司 Cox Automotive 與 Edmunds 分別預估的 37.35 與 29.3%

好消息是，福特本季銷售有所改善，從上季 7、8 月單月銷量減少逾 30%，到 9 月銷量減少幅度收窄至 17.7%，意味著半導體晶片供應有所改善。

此外，福特的汽車庫存也有所增加，目前庫存較 9 月初增加 2.1 萬輛車，總共有 23.6 萬輛的汽車與卡車。

分析師唱旺西南航空 漲 1.31%

美國西南航空 (LUV-US) 受投行巴克萊（Barclays）分析師青睞，看好前景發展，將股票評等從中立（equal weight ）上調至增持（Overweight），消息推升西南航空周一股價上漲 1.31% 至每股 55.06 美元。

巴克萊分析師 Brandon Oglenski 表示，雖然經濟復甦所需時間會比預期久，但看好航空業前景明朗，其中西南航空有堅實的資產負債表、手握波音的優惠訂單，疫情過後的發展可期，將該公司股價從每股 64 美元上調至 75 美元。

Oglenski 也說，航空業透過現金補助與一些低成本的貸款支撐，資產負債表一直保持相對健康的狀態。航空業的基本面正在改善，隨變種病毒 Delta 逐漸減弱，接下來國境邊境的重新開放，預計能替冬季假期旅遊的業績增色不少。

摩根大通分析師上周也將西南航空股票評等從中性（Neutral）上調至增持（Overweight），目標價從每股 64 美元上調至 70 美元。