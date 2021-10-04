大多頭轉向 席爾格：美股本季將因通膨遭遇痛苦

以看多市場聞名，賓州大學華頓商學院金融教授席格爾 (Jeremy Siegel) 警告，市場對通膨影響毫無準備，華爾街可能瀕臨遭遇異常痛苦的一季。

他強調，價格上漲存在嚴重風險，通膨將是一個比聯準會預估中更大的問題，聯準會恐怕被迫加速縮減步伐，但市場對此毫無準備。

今年 1 月，席格爾對市場充滿樂觀，並正確預測道瓊指數今年站上 35000 點，比年初上漲 14%。道瓊指數在 8 月 16 日寫下歷史新高 35631.19 點，不過上周五已退守到 34326.46 點。

席格爾表示，股市很多漲勢都與聯準會提供的流動性有關，但如今，聯準會可能因為通膨飆升，而比預期更高退出寬鬆政策，這也意味的升息會更快發生，而這兩者都對股市非常不利。

席格爾特別關注對成長股，尤其是科技股的影響，他預測那斯達克指數將大幅下跌，市場將向價值型股票傾斜。

他認為，對於從利率上升中受益、擁有定價權並提供股息的公司來說，反而是個好兆頭。在通膨背景下，先前表現不佳的公用事業和必需消費品有望強彈。

此外，席格爾也看好黃金。他認為，做為一種對沖通膨的工具，黃金已經變得相對便宜，比特幣的流行是金價仍偏低的部分原因。

他表示，70 年代的通貨膨脹的時候，每個人都轉而買入黃金。如今投資者轉向比特幣，這造成黃金受到忽視。