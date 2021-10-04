蘋果電玩遊戲獲利驚人 超越任天堂等大廠的總和

根據文件顯示，美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 從電玩遊戲中獲得的收益似乎大幅超過了許多主要遊戲公司的收益。蘋果在 2019 財年從自家 App Store 平台賣出的電玩遊戲收益，就大幅超過了任天堂、微軟 (MSFT-US)、動視暴雪 (ATVI-US) 和索尼的收益總和。

在蘋果和知名遊戲要塞英雄 (Fortnite) 開發商 Epic Games 的訴訟案當中，揭露出更多蘋果營運相關細節。其中一項交予法庭的文件顯示，蘋果遊戲收入，似乎超過了其他許多主要遊戲公司同期的收入總和。

《華爾街日報》的分析顯示，蘋果在 2019 財年來自電玩遊戲的營利為 85 億美元，較索尼、動視爆雪、任天堂和微軟同期從電玩遊戲獲得的營利高出約 20 億美元。這些遊戲公司數據主要來自申報文件，而微軟的數據是分析師預估。

有產業分析師表示，電玩遊戲佔蘋果 App Store 營收的一大部分。Sensor Tower 的數據顯示，蘋果當年從 App Store 獲得了 159 億美元的營收，其中 69% 來自遊戲。另有數據顯示，當年 App Store 對蘋果營利貢獻達到 123 億美元，佔整體營利的近五分之一。

蘋果近日曾表示，在訴訟中討論的營業利潤率，是分析所得出的結果，尚未加入 App Store 相關成本，那份分析中已經列入了所有遊戲相關的營收數據，但是，卻僅列入很小部分的成本。

不過，有業界指出，無論蘋果的財報是如何進行調整，都表明遊戲領域是蘋果獲利其中一項重要主力，收益可能甚至超過了部份推出遊戲主機的主流遊戲大廠。