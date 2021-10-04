〈台股盤前〉美股、台指期大漲可望跟進 指數拚反彈

台股上周受到中國能耗雙控、美國即將縮表與美債務上限僵局等利空因素衝擊下，單周大跌近 700 點，接連跌破半年線及萬七關卡，外資提款台股 862 億元，不過隨著美股收漲，帶動台指期夜盤走揚，指數有望跌深反彈。

美股 1 日在默克新冠口服藥臨床數據利多消息激勵下，四大指數全數收紅，道瓊大漲 482.54 點、那指漲逾百點、標普與費半漲幅分別漲幅也有 1.15%、0.09%。

市場消息方面，半導體產業鏈第 4 季持續漲價，晶圓雙雄台積電、聯電漲幅 10% 起跳，最高達 20%；晶片方面，電源管理 IC、驅動 IC 需求仍處於高檔，部分品項也傳出正與客戶協商再漲價。

面板大廠群創大股東奇美實業近期陸續出脫持股，根據公開資訊觀測站資料顯示，截至 9 月 29 日奇美實業近兩個月來共計出脫逾 18.37 萬張，處分損失 11.14 億元，引發市場議論，持股比例也降至 0.83%，退居前十大股東之列。

隨著中國能耗雙控政策擴大，加上國際銅價居高不下等因素，國內散熱雙雄雙鴻、尼得科超眾為反映成本上揚，已陸續對客戶發出漲價通知，新訂單漲幅約 5% 至 10%。散熱業成為大陸此波能耗雙控效應下，開漲價第一槍的台灣電子業族群。

中國限電令引爆紙業停機、漲價潮，業界估 9-10 月各紙種減產約達 70 萬噸，隨著供應減量、單位成本增加，紙廠繼 9 月第一波喊漲後，10 月第二波漲價函跟著來，國內造紙三雄正隆、永豐餘、榮成大陸廠可望貼近中國大廠報價二度喊漲。