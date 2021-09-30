傳奇投資人葛拉漢：美股泡沫恐較1929年更加瘋狂

傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 於近日再對美股泡沫發出警告，他表示，這此的泡沫和 1929 年大蕭條時期相比恐將更加瘋狂。

葛拉漢在週二表示，股市泡沫的終結「就像殺死吸血鬼一樣」，因為市場是如此的自信，以至於對任何壞消息都不屑一顧。但是，這種情況不會永遠持續下去，他預計未來幾個月會出現大幅下跌。

對於美股的巨大泡沫，葛拉漢表示：「在我看來，這將會比 1929 年及 2000 年還要瘋狂。」他認為標普 500 指數在未來幾個月很可能會下跌 10% 或是更多。他也指出，所謂的迷因股、特殊目的收購公司 (SPAC) 和加密貨幣的流行，就是金融市場過於自信的跡象，並可能出現下跌。

葛拉漢也表示，像是吸血鬼一般的股市可能會持續一段時間，並且會忽略周圍的負面消息。「市場太過樂觀，即使數據相反，市場也不屑一顧。所以對於利率可能上升，Fed 開始談論縮表，市場也都只是聳聳肩而已。」

美股週二創下 5 月以來的最大跌幅，科技股受到的打擊尤其嚴重。今年迄今，標普 500 指數仍上漲 16%。

葛拉漢也表示，自 2020 年 6 月股市處在泡沫以來，標普 500 指數已經上漲近 40%，沒人能預測泡沫何時會破滅，但是現在任何時候都有可能會發生。

著名大空頭 Michael Burry 也曾表示，美股現在正處在「歷史上最大的泡沫當中」。Burry 在推特上表示：「人們總是會問我現在市場上發生了什麼，這很簡單，股市正處在有史以來最大的投機泡沫當中，規模達到兩個數量級。」