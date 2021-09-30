美歐日英四大央行總裁：供應鏈瓶頸恐惡化 通膨仍將隨時間回落

美歐日英四大央行總裁周三 (29 日) 出席歐洲央行 (ECB) 舉辦的線上論壇，他們異口同聲警告供應鏈問題可能惡化，導致高通膨持續時間更長，但目前物價飆漲只是暫時現象，可望隨時間過去回落。

疫情對全球經濟的破壞嚴重擾亂供應鏈，各區域無一倖免，從汽車零件、晶片到貨櫃都供不應求。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，現階段的通膨飆升是供應鏈瓶頸碰上極為強勁需求的結果，「令人感到挫折的是，這些瓶頸和供應鏈問題並未好轉，事實上還稍微惡化了一點，我們預期供應鏈瓶頸可能持續到明年，使高通膨持續時間比我們預期長。」

ECB 總裁拉加德表達同樣疑慮，她說：「過去幾個月來供應鏈瓶頸似乎還還在持續，一些產業情況甚至惡化，像是航運、貨物運輸等等。」

英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 矢言「密切關注」通膨預期，「雖然較高的通膨可能最終會被證明是暫時性的現象，但只要維持得夠久，是否會開始影響人們對通膨的看法？我們正密切關注。」

近幾個月來由於能源價格高漲、生產延誤，物價持續上漲，可能影響到人們對未來通膨的預期。儘管各國央行有控制物價的權限，但無法介入短期的供應鏈中斷，只能等待情況改善——正如貝利在會中所言，貨幣政策無法生產晶片、帶來風力或更多貨車司機。

日本銀行 (BOJ，央行) 總裁黑田東彥表示，亞洲工廠因疫情暫時停工可能只是暫時性的，未來幾個月將改善。

四大央行總裁都維持長期看法不變，認為通膨飆升是暫時現象，物價漲勢到明年某個時候將趨緩，逐漸回歸或低於央行目標區間。

全球央行走到十字路口，Fed、BOE 和加拿大央行 (BOC) 正在公開討論收緊貨幣政策，南韓、挪威和匈牙利央行更已經升息，走上貨幣政策正常化的漫漫長路。

相較下，ECB 和日銀依然保持寬鬆，兩大經濟體多年來通膨一直遠低於目標，因此特別謹慎。但拉加德、黑田東彥謹慎中仍抱持樂觀，兩人均預期，未來幾個月，歐元區和日本經濟將回到疫情爆發前的水準。