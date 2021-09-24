Fed領全球央行鷹聲嘹亮 歐洲央行卻無奈難收回寬鬆

美國聯準會 (Fed) 與英國央行 (BOE) 近期都示警通膨上升過快，釋出鷹派訊號，唯獨歐洲央行 (ECB) 態度謹慎，維持寬鬆的貨幣政策，如此特立獨行使市場對歐洲經濟復甦與成長的力道表示擔憂。

綜合疫情趨緩與通膨風險，聯準會周三表示縮減購債之路已近，市場則預測英國升息時程表將提前至明年 3 月，其他至少有五個國家央行更紛紛宣布將啟動升息。

然而與多數央行鷹派的態度相比，僅歐盟的論述較為謹慎，該行仍擔憂歐元區目前脆弱的復甦力道，並在月初表示雖然將適度降低疫情緊急購債計畫 (PEPP) ，但該計畫仍將持續至 2022 年 3 月。

歐洲執委會官員 Madis Muller 表示，未來收回 PEPP 後，可能還會提高疫情前的資產購買計畫 (APP)。這使市場對歐洲經濟復甦與成長預期出現雜音。

不過，Berenberg 首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，維持鴿派政策並不意味著歐洲經濟疲軟，僅是復甦速度較慢。

瑞信首席歐洲經濟學家 Neville Hill 表示，ECB 預估疫情前的經濟問題在克服疫情後仍存在，因此當局對於收緊貨幣政策的態度更為謹慎，預計鷹派的步伐將會比美國和英國還慢。

相較於其他國家面臨的高通膨問題，ECB 更為樂觀，認為歐元區實際通膨將低於原先預估的 2% 目標。美國目前的高通膨風險，則使一些聯準會官員敦促應升息步伐提前至明年。

全球 20 大工業國通膨狀況 (圖: Bloomberg)

瑞銀 (UBS) 全球首席經濟學家 Paul Donovan 表示：「美國目前經濟狀況已不需要大規模的流動性，聯準會逐漸將貨幣政策恢復正常才令人鬆一口氣。」

歐洲國家則和 ECB 一樣維持超寬鬆貨幣政策，瑞典央行 (Riksbank) 周四 (23 日) 透露，該行不認為在可預見的未來將升息。瑞士銀行 (SNB) 維持低於零的利率政策。ECB 在其他地區的「同路人」還包括日本央行(BOJ)，後者本周也宣布持續實施寬鬆貨幣政策。

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