〈商品報價〉中國塞港又搶煤 BCI暴衝9.5% 推升BDI上漲5% 

中國塞港、缺煤炭與限電，促使散裝運價再度暴衝，創下 13 年新高。波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (28 日) 大漲 245 點至，或 5.19% 至 4717 點；海岬型運費指數 (BCI) 漲勢更凌厲，單日飆升 9.5%，日租金大增 5983 美元至逼近 7 萬美元。

船舶經紀商 intermodal 分析師預估，BDI 指數將出現小幅波動，但前景依舊樂觀。由於中國將進入黃金周，下周貨物採購可能有所放緩，但散裝運價走向很大部分取決於塞港問題的緩解。

主要載運鐵礦砂與煤炭的大型海岬型船，運價指數 (BCI) 飆漲 722 點、站上 8322 點，觸及 13 年新高，漲幅達 9.5%；平均日租金大增 5983 美元至 69013 美元，僅僅 4 天就從 5 萬美元推進至 7 萬美元大關。

船商表示，中國長期煤炭供給不足導致限電問題雪上加霜，隨著煤炭庫存減少，且中國不再向澳洲採購煤礦，轉往其他地區尋找貨源，改變了散裝船運力配置，使缺船的問題更嚴重，如今中國搶著進貨煤炭，進一步推升 BCI 飆漲。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 攀升 10 點，或 0.25% 至 4030 點，創近 2 個月新高；平均日租金增加 91 美元至 36271 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 10 點，或 0.35% 至 3373 點；平均日租金上漲 104 美元至 37102 美元。

鐵礦砂部分，由於節前補貨陸續完成，加上中國鋼鐵限產、電力限制，使需求再度降溫，天津港鐵礦石進口價下挫 5.31% 至 112.35 美元；連續月紐約鐵礦石走跌 2.77% 至 114.25 美元。