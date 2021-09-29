反對鮑爾連任！美參議員華倫警告「他是危險人物！」

週二 (28 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾至參議院出席聽證會，民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 公開反對美國總統拜登再度提名鮑爾擔任聯準會主席，直言鮑爾是「危險人物。」

聯準會主席鮑爾任期將於明年 2 月結束。華爾街普遍預計拜登將重新提名鮑爾連任主席職位。不過，部份改革派民主黨員卻不滿鮑爾傾向放寬金融業管制，包括參議員華倫 (Elizabeth Warren)、參院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 等具影響力的民主黨員。

批評者對鮑爾在氣候和銀行監管方面的表現不滿意。華倫對鮑爾稱：「你的記錄讓我非常擔心。你一次又一次地使我們的銀行系統變得不安全，這使你成為聯準會主席的一個危險人物，這就是為什麼我反對你再提名的原因。」

美參議員華倫稱「鮑爾是危險人物！」(圖片：AFP)

華倫認為，放鬆監管可能會引發另一場災難，就像美國在 2008-09 年華爾街金融機構崩潰時所經歷的那樣。

華倫稱，鮑爾很幸運，因為銀行迄今為止能夠避免重大問題，諸如 Archegos Capital Management 倒閉，以及銀行業在新冠疫情期間集體需要 Fed 援助，加劇放鬆監管、帶來了金融體系危險。

華倫指出：「目前為止，你還算幸運。但 2008 年的崩盤表明，當運氣耗盡時，會發生什麼？2008 年金融危機的種子是 Fed 等主要監管機構數年前就埋下的，他們拒絕約束大銀行。我在 2008 年金融危機後來到國會，就是為了確保類似的事情不會再發生。」

鮑爾並未回應沃倫的反對評論。

華爾街與國會官員中有些人認為，讓鮑爾連任是最安全的選擇，因為這能確保在經濟依然不確定的情況下，維持 Fed 政策的延續性。

先前傳出美國財政部長葉倫已告知白宮高級幕僚，她支持鮑爾連任聯準會 (Fed) 主席，增加鮑爾連任的機會。

除了鮑爾外，目前外界認為 Fed 理事的布蘭納德 (Lael Brainard) 是最可能接替鮑爾，但聯準會監管副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 任期將於今年 10 月到期，布蘭納德也傳出可能接替監管副主席的職位。