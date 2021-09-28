易綱：中國目前不需要QE、長期QE將危害市場功能

中國人行 (PBoC) 行長易綱表示，全球央行實施的量化寬鬆 (QE) 政策長期而言可能會產生危害，並承諾中國會儘可能地延長實施常規化貨幣政策的時間。

易綱週二 (28 日) 在人行登載的文章中表示，央行應當儘可能避免實施 QE 資產購買操作，因為央行長期實施資產購買操作會「產生危害市場功能、財政赤字貨幣化、損害央行聲譽、模糊央行解決市場失靈和貨幣政策立場之間的界限、引發道德風險等諸多問題。」

易綱表示，如果央行必須實施資產購買操作，那就應當力求資產購買實施力度與市場失靈的程度保持一致，易綱並指出，一些經濟體的政策利率已接近於零利率甚至負利率。

易綱說道：「中國將儘可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。」

易綱指出，中國的經濟潛在增速仍有望維持在 5%-6 % 的區間，有條件實施正常貨幣政策，殖利率曲線也可保持正常的、向上趨陡的形態。

聯準會和歐洲央行等一些主要央行已經轉向量化寬鬆，以便在疫情期間為自身的經濟提供支持，提供流動性助力銀行向客戶房貸，但隨著投機性資金流入從房地產到大宗商品等各個領域，這也提高了金融風險。

易綱的言論是對全球央行空前刺激計畫的最直接批評之一，而中國人行先前已承諾會增強宏觀政策自主性，與聯準會的貨幣政策脫鉤。

易綱表示，中國人行還會繼續深入推進利率市場化改革，優化貸款市場報價利率報價形成機制，督促報價行提高報價質量。

在中國人行 6 月份調整存款利率的自律上限後，易綱表示，當前金融機構可自主確定存款實際執行利率，將來如有下移需要，市場主體也可自主決定。

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