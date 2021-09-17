Fed官員炒股！鮑爾下令全面徹查

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 去年頻繁進出股市引發非議，週四 (16 日) 聯準會 (Fed) 發布聲明，Fed 主席鮑爾已下令全面徹查聯準會官員其持倉與交易行為的道德規則。

Fed 聲明提到：「由於美國人民的信任對於 Fed 有效地執行其重要使命至關重要，上週晚些時候，主席鮑爾指示 Fed 工作人員重新、全面性地審查有關允許 Fed 高級官員持有的金融資產和交易活動的道德準則。」

該聲明還提到：「這項全面性的審查將有助於確定更嚴謹的規則和標準，董事會將在適當的情況下做出修正，任何改變都將會增至聯準銀行行為準則中。」

美國參議員華倫 (Elizabeth Warren) 週四推文指出，這項評估早該進行，呼籲 12 家美國聯準地區銀行自行實施嚴格的規定。

去年遭新冠全球大流行之際，聯準會 (Fed) 接連出手穩定經濟，宣布緊急降息至近乎零利率，還將量化寬鬆 (QE) 擴大為無限量購債，批評人士稱，聯準會的貨幣政策抬高股價並使較富有的美國人受益。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 去年頻繁進出股市，引發是否涉及利益衝突的疑慮。

為消除外界質疑，卡普蘭和羅森格倫已表態在 9 月底前清倉股票，在任期內不再交易股票。

沃頓商學院法律研究與商業道德教授 Peter Conti-Brown 認為，兩位官員的交易行為損害了 Fed 的政策合法性，而這對 Fed 能否成功完成其立法使命至關重要，道德審查是一個好的開始，但這不可能是結局，央行官員將承擔更多責任的壓力。