Nvidia再獲華爾街調升目標價 市場卻不買單 本週股價持續下滑

一度炙手可熱的繪圖晶片製造商 Nvidia (NVDA-US) 獲 2 位華爾街分析師調升股票目標價，但市場仍不買單，本週股價持續降溫。

美銀分析師 Vivek Arya 將 Nvidia 目標價自 260 美元調升至 275 美元，並維持「買進」評級，他的報告涵蓋該產業更大的評級，其中提到「某晶片廠受益於定價能力以及有紀律的供應。」

Arya 也維持對 Microchip Technology (MCHP-US) 和 KLA (KLAC-US) 的「買進」評級，且同樣調升這兩家目標價。Microchip 從 170 美元上調至 185 美元； KLA 從 425 美元上漲至 450 美元，但稱「與我們覆蓋範圍內的其他股票相比，其相對我們的目標價，潛在上漲空間有限。」

與此同時，Truist Securities 表示，Nvidia 仍是「大型成長股最棒的選擇。」

Truist 以 William Stein 為首的分析師團隊表示，他們近期與 Nvidia 財務長會談，「我們認為，Nvidia 沒有發布新重訊，我們對其成長動力越來越有信心，包括其遊戲、加密風險過剩風險降低、專業可視化、數據中心和汽車領域。」

Truist 分析團隊將對 Nvidia 的目標價自 230 美元上調至 257 美元。

根據 FactSet 調查，41 位分析師給予該公司股票「加碼」評級，平均目標價 230.52 美元。

然而，獲華爾街青睞的樂觀情緒並沒有提振 Nvidia 股價，週五交易仍下跌 1.54%，收 219 美元，盤後甚至持續走低至 218.5 美元，過去 5 日跌幅達 2.57%。儘管如此，該股今年迄今仍上漲近 68%。

Nvidia 欲以 400 億美元收購晶片技術製造商 Arm，投資者一直熱切等待歐盟下個月 (最後期限為 10 月 13 日) 就此收購案做出裁決。

Nvidia 本月稍早曾發布聲明，「我們正努力完成監管程序。我們也期盼與歐盟委員會合作解決他們可能存在的任何擔憂。這項交易將有利於 Arm、其獲授權方、市場競爭與產業。」