美塞港問題嚴重 聯合太平洋鐵路「停駛解危！」

週五 (16 日) 美國塞港問題嚴重，美國最大鐵路商聯合太平洋公司暫停多個西海岸港口到內陸碼頭的東向服務，期望緩解洛杉磯、長灘、奧克蘭等港口擁塞、減少貨物積壓的情況。

由於經濟復甦和強勁的電子商務活動使美國進口量保持活躍，聯合太平洋公司在內的其他供應鏈合作夥伴一直在努力應對美西沿海港口的擁堵問題。聯合太平洋 (UNP-US) 週五宣布在洛杉磯、長灘、奧克蘭、華盛頓、塔科馬等港口將本週日開始、連續七日暫停運輸，以期望緩解港口積壓問題。

聯合太平洋發布聲明提到：「我們正在與航運公司密切合作，以改善供應鏈的狀況，期望他們採取更積極的措施，提高洛杉磯港和芝加哥 Global IV 複合運輸站的貨櫃裝卸量和吞吐量，該公司已釋放火車資源來支持西海岸的進口裝載需求。」

(圖片：AFP)

聯合太平洋正積極採取措施，幫助航運公司更快地將貨櫃從內陸碼頭運輸出去，包括透過 Global III 設施作為進口貨櫃臨時倉儲地點，以及限制 Global IV 複合運輸站的倉儲費。

隨旺季即將到來，全球塞港、缺櫃問題、運費飛漲狀況恐將延續至年底。南非暴動事件促使德本 (Durban) 港遭封，海地總統遇刺導致首度太子港癱瘓，歐洲鹿特丹、漢堡等主要大港擁堵狀況未解。

北美港口擁堵復燃，本週洛杉磯和長灘港的貨櫃船舶總數回升至 49 艘，船舶等候時間來到 5 天多。洛杉磯港口執行董事 Gene Seroka 稱，目前所有跡象都表明下半年運輸會很繁忙。