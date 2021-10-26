三房兩廳住得不委屈！18-25 坪的 10 大熱門居家案例，你想住進哪一間？

編輯 陳東煌｜圖片提供 黑晶室內設計、寬象空間室內裝修有限公司、好和設計、哩里室內裝修設計有限公司、日作空間設計有限公司、堯丞希設計、諾禾空間設計 上碩室內裝修、禾禾設計、瀚觀室內裝修設計工程股份有限公司、爾聲空間設計



身為一名手頭有限的上班族，好不容易存了一筆錢，當然要把裝潢費用花在刀口上，但看了很多住宅的室內格局，發現如果要準備新婚宅，甚至是未來要養育小孩的親子宅，三房兩廳還是最符合生活需求。不過，若是室內坪數過小，硬塞三房兩廳進去，反而會影響到居住品質，因此建議坪數至少要有 18 坪以上，才不容易過於擁擠。以下整理了網友常討論的 18 到 25 坪實際案例，買屋前不妨參考別人是怎麼裝修的吧！





身為一名手頭有限的上班族，好不容易存了一筆錢，當然要把裝潢費用花在刀口上，但看了很多住宅的室內格局，發現如果要準備新婚宅，甚至是未來要養育小孩的親子宅，三房兩廳還是最符合生活需求。不過，若是室內坪數過小，硬塞三房兩廳進去，反而會影響到居住品質，因此建議坪數至少要有 18 坪以上，才不容易過於擁擠。以下整理了網友常討論的 18 到 25 坪實際案例，買屋前不妨參考別人是怎麼裝修的吧！

熱門案例 1：彈性隔間書房 & 超強洞洞板收納

基本資料：18 坪｜北歐風｜新成屋｜2 大 2 小

18 坪北歐風住宅居住著一家四口，室內在保留主臥跟兒童房之後，沙發後方的房間，改為半開放式書房，需要安靜時可以將洞洞板門片拉上，平時又可以敞開，讓爸媽隨時照看孩子，感到安心。而洞洞板的運用不僅於此，餐廚空間裡容易顯得凌亂的冰箱、家電，都隱藏於灰色洞洞板門之後，甚至在兒童房的牆面，都用了木質洞洞板，使孩子可以自由掛包包、放公仔，房間佈置瞬間變得超有趣。

看三房兩廳案例美圖。

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熱門案例 2：加長型吊櫃 & 隱藏機密的多功能區

基本資料：20 坪｜混搭風｜新成屋｜2 大 2 小 2 貓

面對親子宅及寵物宅的多重需求，20 坪混搭風住宅將公私領域一分為二，並考量平時較少下廚，所以規劃地鐵磚裝飾的中島吧檯，搭配延伸至客廳的白色吊櫃，不僅拉開了空間感，還變成貓咪的伸展台。私領域則是透過雙色牆隱藏主臥及次臥的入口，而以長虹玻璃拉門分隔的多功能書房，除了實現男主人的夢想之外，轉角的貓跳台和連接次臥的貓洞，讓愛貓完美融入居家生活裡。

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熱門案例 3：斜屋頂廚房中島區 & 臥室玻璃地板

基本資料：20 坪｜現代風｜新成屋｜1 大

20 坪的單身宅擁有 5 米 6 的屋高優勢，因此在入門處以斜屋頂造型，創造廚房中島區的挑高感，一進門就能看向窗外美景，瞬間沉醉於寬廣無垠的視野。而連接上下兩層的樓梯，讓人可以在踏出每一步時，都能體會到不同角度的窗外景觀。臥室的部分地板採取強化玻璃材質，一方面可以俯瞰廚房樣貌，另一方面也能夠由下往上，體驗複層豪宅的挑高視覺。

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熱門案例 4：樂高與塗鴉牆 & 隱藏收納臥榻

基本資料：23 坪｜混搭風｜預售屋｜2 大 3 小

23 坪預售屋的格局規劃，是設計師跟全家人詳細討論的結果，比方原本玄關深度較淺，但因為家裡人口不少，所以重新調整玄關跟廚房的比例，將玄關尺度拉大，並設置樂高牆、白板牆、玄關櫃及兒童穿鞋椅等，營造親子熱絡互動的生活情境。由於書房為三位女兒共用，所以把開放式收納櫃、臥榻的隱藏儲物空間，都均分為三等份，讓小小姊妹們共同使用不吵架，促進孩子間的好感情。

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熱門案例 5：二進式玄關 & 房間隱藏鏡面

基本資料：24 坪｜日式無印風｜新成屋｜2 大 2 小

考量到進出門的衛生，24 坪無印風住宅選擇玻璃拉門，劃分出二進式玄關，讓外界髒污留在落塵區。而因為女主人期盼白天可以在家經營美甲工作室，晚上又能跟孩子與老公共享自在空間，所以兼作工作檯面的中島旁，特別用拉門隱藏大型儲物櫃，方便收納指甲彩繪的各種用品。主臥化妝桌則利用上掀式鏡面，隱藏下方的彩妝用具，而一旁白牆能適時拉出全身鏡，避免鏡對床的風水疑慮。

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熱門案例 6：弱化電視牆 & 多功能遊戲室

基本資料：24 坪｜北歐風｜新成屋｜2 大

對於新婚夫妻而言，住宅不僅要想到現在的生活需求，更要預留未來養育孩子的空間，因此室內首先將電視牆與沙發位置對調，並刻意弱化電視牆的比重，讓夫妻倆能享有開闊的公領域視野。而電視主牆後方，規劃為半開放式的多功能室，兼具書房、遊戲室和客房等機能，且透過室內開窗的方式，強化空間明亮感。臥室則藉由一整排衣櫃，滿足夫妻倆的收納所需。

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熱門案例 7：親子共廚中島 & 玻璃隔間臥室

基本資料：25 坪｜現代風｜新成屋｜2 大 2 小

原本跟長輩同住，一家四口擠在同一間房，但想到孩子漸漸長大，因此夫妻倆帶著一兒一女，搬進 25 坪的現代風住宅，開啟全新的親子日常。開放式的餐廚空間，讓媽媽可以在中島一邊烹飪佳餚，一邊與坐在餐廳的孩子聊天，甚至還能帶著小朋友一起揉麵團，共享天倫之樂。私領域採取透明的玻璃隔間，搭配開放式衣物收納，使光線照亮主臥、小孩房及遊戲室，又能用懸掛的衣服強化隱私。

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熱門案例 8：雙面功能電視牆 & 隱藏式臥榻區

基本資料：25 坪｜混搭風｜新成屋｜3 大

空間不一定要隔出過多的封閉隔間，有時候適時地開放，反而會發揮更好的使用效果。像這間 25 坪的混搭風住宅，就透過清新的無印風格，加上家具家飾的藍綠配色，讓生活在極簡中帶有活潑感受。公共空間規劃雙面功能的電視牆，以及複合式的用餐吧檯，一次滿足休閒、吃飯、工作及閱讀等需求。臥榻區則運用隱藏式拉門，為居住者提供放空的私密角落，門打開時又能維持明亮感。

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熱門案例 9：下午茶卡座餐廳 & 獨立更衣室

基本資料：25 坪｜美式風｜新成屋｜1 大

25 坪的美式風住宅，從客變時就委託設計師專業規劃，利用微調格局的方式，讓室內滿足單身女子的各種所需。玄關藉由門框造型，劃分出二進式動線，接著餐廳設置深藍色卡座，打造姐妹淘喝下午茶的聚會場所。而通往私領域的雙開門設計，讓人有種高雅的生活儀式感。除此之外，專為女性打造的獨立更衣室，融入頂天立地的衣櫃、開放式的衣物收納，以及靠窗的化妝台，梳妝更衣超便利。

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熱門案例 10：清玻璃拉門廚房 & 長虹玻璃拉門書房

基本資料：25 坪｜北歐風｜預售屋｜2 大 2 小

孩子在大自然中長大，不是遙不可及的夢想，而是 25 坪北歐風住宅的真實樣貌，由花磚玄關走進室內，公領域擁抱翠綠景觀，並將客廳整合走道空間，預留寬廣的親子活動區域。餐廳一側有兩扇玻璃拉門，一為清玻璃材質，可以阻隔廚房油煙，二為長虹玻璃拉門區隔的書房，採取半開放式設計，延伸空間感與採光。薄荷綠床頭牆的主臥，藉由木白色梳妝台，與雙鏡面拉門更衣室，兼具實用和美感。

看三房兩廳案例美圖。

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【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】



