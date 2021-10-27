《零盲點思維》書摘：親眼所見就一定是真相嗎？

當你想到某位具有傑出判斷力的人，什麼樣的特質會浮現在你腦海中？也許你會想到智力、機靈、勇氣或耐心等等。這些都是值得羨慕的優點，但有一個特點理應排在最前面，卻被忽視了，它甚至沒有一個正式名稱。

因此我給它取了個名字，稱之為「偵察心態」（scout mindset），亦即渴望看到事物本來面目，而不是你所希望的樣子。偵察心態能讓你辨識出自己出錯的時候、找出你的盲點、測試你的假設，以及改變歷程。它能驅動你誠實地問自己一些問題，諸如「我在那場爭論中有錯嗎？」、「值得冒這個險嗎？」或者「如果另一個政黨的人做了同樣的事，我該如何反應？」等等。

生活都是由各種主觀判斷所組成，你越能避免扭曲你對現實的看法，你下的判斷就會越好。偵察心態能讓你避免在一般人傾向於合理化的棘手問題上欺騙自己，比方說：我是否該為那種疾病做檢查？是該停損的時候嗎？還是說我放棄得太早了？我們的關係會變得更好嗎？關於想要孩子這件事，我的另一半改變想法的可能性有多大？

在工作上，這些棘手的問題可能包括：我真的必須解雇那個員工嗎？為了明天的簡報，我需要準備多少？對我的公司來說，現在募集大量資金是最好的選擇嗎？還是我只是被籌募資金為我帶來的立竿見影效果所誘惑？我真的需要在上市發表之前不斷改進這款產品嗎？還是說我只是在尋找理由延後發布？

偵察心態促使我們質疑自己的假設，並對我們的計畫進行壓力測試。無論你要提出一項新產品功能或計畫進行一項軍事演習，自問諸如「最可能失敗的方式會是什麼？」這樣的問題很重要，如此你便能事先針對這些可能性，設法強化你的計畫。如果你是醫生，這就表示在確定你最初的猜測之前，要考慮其他的診斷。比方說在懷疑病人患有肺炎時，自問：「如果這不是肺炎的話，那還有可能是什麼呢？」

即使是那些看似不需要仰賴偵察心態的工作，一旦你仔細觀察，通常也都是需要的。大多數人通常都會將「律師」與「為某一方辯護」聯想在一起。但當律師在選擇案件並為審判做準備時，他們需要對案件的優劣勢有全盤的了解。若高估了自己的立場，就會在法庭上被狠狠地敲醒。這就是為何有經驗的律師經常把客觀和自我懷疑，列為職業生涯中必須學習的最重要技能之一。

在我們與他人的關係中，我們構建了獨立、自成體系的敘述，從內心看來，就好像這些敘述純粹都是客觀事實。一個人的「我的伴侶對我漠視、冷淡」，可能是另一個人的「我很尊重地給他空間」；一個人的「真實」，可能是另一個人的「粗魯」。願意考慮其他詮釋（甚至相信除了你自己的解釋之外還有其他合理的解釋），需要具備偵察心態。

做一個樂於接受真相的人（即使那是痛苦的），如此別人才會願意誠實以對。你可以說，你想讓你的伴侶告訴你存在於你們關係中的任何問題，或者你想讓你的員工告訴你關於公司的任何問題，但如果你一聽到真相就變得防禦心重或好鬥，那麼你聽到真相的次數可能少之又少。沒有人想成為被槍殺的信使。

來源：天下雜誌出版