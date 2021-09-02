〈房產〉疫情趨緩帶動市場信心 住展風向球8月分數勁揚

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8 月分數續增至 38 分，較 7 月勁揚 5.4 分，分數連續兩個月走升，對應燈號則連兩個月亮黃藍燈。其中預售推案量、新成屋戶數、議價率、來客組數與成交組數等五項分數全都上揚。

住展研發長何世昌表示，風向球六大構成指標中，來客組數與成交組數連袂大幅彈升，且連兩個月上揚，顯示疫情趨緩之後民眾看屋、與購屋信心已經回復；若接下來疫情持續受控，房市將往復甦之路前進，風向球可望朝綠燈逐漸靠攏。

住展統計，8 月預售屋推案量逾 650 億元，單一案量逾 15 億元以上的指標案為新北市 - 新店「聯上澐朗」、中和「欽禾」、土城「安和琉域」、新莊「長虹 PARK32」、五股「麗寶微風花園」、桃園市 - 桃園「昭揚天寬」、「嘉璟一品硯」與「天濶」、新竹縣 - 竹北「富宇御琚」等案。

住展指出，過去民俗月的成屋推案通常很少，但本土疫情爆發之後，部份建商也不顧傳統禁忌、有案就推；購屋觀念相對傳統的宜蘭、基隆與桃園等地，竟罕在民俗月期間推出 10 個以上成屋建案。由於建商推案意願提高，使 8 月新釋出的成屋案戶數推升至約 500 戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案為新北市 - 五股「春城愛」。

同時，受到推案量增加的影響，北台灣市場 8 月待售住宅建案個數增加至 1300 多個，分數因此下降。由於建案成交價普遍上漲的緣故，8 月議價率降至 12％以下，議價率分數止跌回升。

至於市況。來客組數表現較好的區域為台北市南港、新北市三重、新莊、林口、板橋、鶯歌、土城、桃園市中壢、桃園、龜山等地。

何世昌指出，8 月新建案市況明顯呈現淡季不季態勢，來人與成交都明顯成長，消費者考慮期也出現稍微縮短跡象，只要價位合理、口碑好的建案銷售速度正在加快，板橋甚至出現秒殺建案。只有台北市因絕大部份建案恪守預約制與分流看屋，以及相對低總價產品嚴重缺貨，市況未能大幅成長。若平順的市況延續到房市 928 檔，風向球分數可能再往上攀高，將有機會挑戰綠燈。