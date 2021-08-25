〈房產〉六都不動產交易價先量行 上半年成交9971億元年增75%

根據內政部統計最新資料顯示，2021 年上半年全台六大都會區建物買賣移轉棟數 13 萬 4458 棟，年增 24.6%；六都上半年包括土地、建物交易金額則高達 9971 億元，年增幅 75%，其中高雄交易金額年成長 94% ，超越平均成長幅度。

房仲業統計，2021 年上半年全台不動產交易總金額，新北是六都中交易總額最高區域，交易總額逾 2505 億元，其他各都上半年交易總額年增率都有 50-86% 的幅度，雖然，縣市買賣移轉登記可能可能略落後於實際交易日期，但就整體趨勢來看，六都不動產交易價比量先行的趨勢相當明確。

由全台六都上半年不動產交易實價總金額的成長幅度來看，高雄市上半年交易總額由去年的 679 億元，大幅成長至今年的 1318 億元，漲幅 94% 最高，新北市則是由去年的 1345 億元成長至 2505 億元，增幅 86%；台南市由 502 億元成長至 901 億元，漲幅 80%；台中市由 1100 億元成長至 1911 億元，漲幅 74%；台北市由 1068 億元成長至 1830 億元，漲幅 71%；桃園市由 1007 億元成長至 1507 億元，漲幅 50%。2021 年上半年六都不動產交易實價總金額均呈現大幅度的成長。

中信房屋研展室副理張漢超表示，上半年不動產買氣除了延續去年的熱度之外，政策面也發揮了不小的助攻效果。以交易動能來觀察，今年前 4 月延續去年房地產強勢交易力道，而 5、6 月間則有房地合一 2.0 實施前所產生的提前交易動能。

高雄的成長表現能脫穎而出，除了受惠資金行情外，也與當地不動產價格平實、具開發題材有關。類似這樣的利多在各地不斷發酵、從去年延續至今，因此推升各地不動產市場的發展。

不動產交易額衝高反映出買賣雙方對於不動產後勢的信心。張漢超表示，全台六都上半年實價交易合計總額已達近兆元的水準，若是再加上 7 月的交易額，實際上已達 1.2 兆元，不動產買氣若可持續暢旺，全年預估將可挑戰 2.5 兆元水準。

展望下半年不動產市場，張漢超認為，在疫情控制得宜的狀態下，經濟發展也將持續回穩，下半年房市可望穩定成長。