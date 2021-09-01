〈房產〉北市大安區豪宅「信義聯勤」成交價每坪299萬元創新高

根據最新實價揭露，台北市大安區豪宅「信義聯勤」交易單價刷新高，南棟 32 樓的兩戶，6 月完成交易，買家以無貸款買下，每坪單價落在 299.03、296.64 萬元，創今年豪宅交易單價最高紀錄，直逼前央行總裁彭淮南的坪價「300 萬元防線」，也拿下台北豪宅單價最貴交易的寶座。

信義聯勤今年 7 月還有一筆 25 樓戶成交，移轉總面積 173.91 坪，總價 4.16 億元，拆算車位後每坪 272.6 萬元，也爲無貸款購入。

實價登錄以來，全台豪宅史上最高單價，是 2014 年由億銈投資公司買下的「信義富邦國際館」1 樓戶，單價高達 358 萬元，但因交易包含謄本未登記的專用庭院，被列為特殊交易，排除此筆交易，本次揭露的「信義聯勤」32 樓戶，已登上實價以來單價最貴交易冠軍。

台北市的「帝寶」、「西華富邦」、「皇翔御琚」，則分居實價登錄最高單價豪宅社區的 24 名，今年新交易的「信義首席公館」，則以 23 樓戶的單價 270 萬元暫居第五。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，大安森林公園的萬坪景觀，在富豪眼中向來具有一定魅力，而「信義聯勤」是大安森林公園第一排最大基地豪宅案，今年已有５筆交易，實價共揭露 26 筆資料，最低交易單價 223 萬，穩居「200 萬元俱樂部」之列。