〈房產〉強化打炒房措施效果 央行：已辦理14次專案金檢

立法院財委會今 (25) 日赴台灣央行考察選擇性信用管制執行成效，央行指出，為提升選擇性信用管制執行成效，今年初以來陸續對銀行進行專案檢查，截至今日已辦理 14 次專案金檢。

央行總裁楊金龍表示，央行將持續滾動檢討，但對於首購、換屋等剛性需求，不會傷及無辜。

楊金龍指出，為促請銀行落實遵循本行管制規定，已邀請 34 家金融機構座談，並於 5 月 7 日邀請 36 家本國銀行召開研商「強化本行選擇性信用管制措施執行成效」會議，籲請銀行落實風險定價原則，勿削價競爭。

據央行統計，6 月底本國銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，占所收存款總餘額及金融債券發售額合計比率為 27.01 %，未超過規範上限 30%。

而 6 月底不動產貸款占總放款比重為 36.39%，較去年底 36.43% 低，也低於 2009 年 10 月的歷史高點 37.9%。

同時，央行為強化票券商控管不動產相關授信風險，於 4 月金融監理聯繫小組第 60 次會議提案，有關票券商辦理短期票券發票人以不動產為擔保之保證、背書業務，建請責成業者應依本行管制規定辦理，金管會已參採央行建議辦理中。

至於「房地合一稅 2.0」和「實價登錄 2.0」上路後對房市影響，楊金龍認為，仍仍有待觀察。