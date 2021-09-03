蛋黃區補漲潮來襲 南區換屋下手拼速度

受工資及原物料上漲、土地成本持續追高，房價短期內不僅易漲難跌，蛋黃區補漲效應極其明顯，房市更有多核心化趨勢，推案遍地開花、各自精彩，自住客、換屋族逐漸洞悉房地產價值所在，地段、環境仍是房產不敗準則，不畏景氣影響，不只現在保值，還有機會搭上未來區域補漲列車。

台中南區人文風氣鼎盛，國立公共圖書館也在此區。(圖: 客戶提供)

台中南區開發早、人文風氣鼎盛，區內包括中興大學、中山醫學大學等老牌名校，國立公共資訊圖書館亦座落於此，濃厚文教氣息本來就深受自住客青睞，加上其交通網絡與地理位置，鄰近西區、五期、八期等傳統富人區，有捷運、近高鐵，沿中投公路可速達國道三號、國道六號，從省道則快速接軌烏日區、彰化縣等地，便捷動線更讓南區成為不少南投、彰化民眾移居台中的首站。

南區擁兩座大學，全台知名的中興大學就是其一。(圖: 客戶提供)

值得一提的是，中捷綠線通車後，大慶站為雙鐵共構站點，交通利多更推升南區生活機能，過往，南區因土地飽和，整體區域推案腳步較為緩慢，但看準交通路網健全與 13 期重劃區即將開發的建設利多，品牌建商早已看見後續區域補漲效應，積極卡位推案，市場預計南區房價將是 74 線環內 4 字頭房價的最後一塊拼圖，因此，近期南區新案不只區域換屋族關注，東區、西區等剛性需求買盤亦往南區靠攏。

上揚國際建築團隊經理陳浩維指出，觀察台中房市受惠建設多、人口紅利帶動，近年來推案可說是百花齊放，但也因預售屋售價較高，購屋群眾被推擠到中古屋市場，然而地段好中古屋房價也直直往上衝，甚至出現了品牌建商新成屋僅 2 年的案子，轉手價格竟比區域預售新案還高的現象，連帶又將這群剛需自住客推回預售屋市場。

台中南區大環境有交通、建設、雙大學城加持，小環境則擁有高密度的公園綠地，商圈方面則有工學、國圖、復興等三大商圈，生活機能滿分，今年以來，新案包括「大熊熊ＰＲＯ」、「惠田上書房」、「坤悅君匯」、「立彩時山」等銷售成績不俗，後續包括坤聯發建設、惠宇建設、國聚建設、義昌興、聚富等在地品牌建商都將搶進推案，其中又以工學商圈是最精華、最受期待的推案核心。

資料統計顯示，南區今年第 2 季共有 602 棟移轉棟數，相比去年同期 556 棟有約 8.2% 的增加，整體房市呈價量俱揚格局，房價方面，中古屋房價成長，依地段、品牌不同，漲幅從 35% 至 60% 都有，漲勢驚人，而預售新案以兩房產品為主流，主力總價落在 1000 至 1200 萬元間，但因區域保值、補漲力道強勁，近期新推案去化速度對比過往明顯加快，讓不少區域換屋族直呼「買房要比速度」。

