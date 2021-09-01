〈美股盤前要聞〉市場觀望多項數據 美股期貨小升

美國今日將公布 ADP 新增就業、8 月 Markit 製造業 PMI、8 月 ISM 製造業 PMI。美國 10 年期公債殖利率來到 1.311%。美股期貨週三 (1 日) 小升，道瓊期貨漲 0.31%，標普 500 期貨漲 0.34%，那斯達克 100 期貨漲 0.25%。

1. 微軟 10/5 重磅推出 Windows 11

微軟周二（31 日）宣布從 10 月 5 日起，符合條件的個人電腦（PC）能免費升級至 Windows 11。該系統的成功發布，有望進一步確保 Windows 系統系列未來發展，也可能微軟其他業務如 Azure、Office 受益。

Windows 行銷總經理 Aaron Woodman 在一篇部落格文章中寫道，與以往的升級一樣，微軟會根據電腦上的數據或其他因素，決定哪些電腦能優先升級。

Woodman 也指出，目前消費者購買的 Windows 10 系統電腦，包括戴爾的 XPS 13、惠普的 Spectre x360、聯想的 Yoga Slim 7i Pro，以及微軟自家的 Surface Pro 7 在更新釋出後都能升級至 Windows 11。

2. 蘋果 Apple Watch 7 驚傳生產延遲

週二 (31 日) 《日經亞洲評論》報導，蘋果 Apple Watch 7 生產延遲，主因是新款 Apple Watch 7 設計過於複雜，導致品質出現問題。

多位消息人士指出，目前令人失望的生產質量可能歸因於，新版智慧型手錶的設計複雜性，這與前幾代設計有很大不同，代工組裝商在組裝電子模塊、組件和錶面螢幕時發現了問題。

目前蘋果及其供應商試圖解決問題，在量產前進行驗證設計，蘋果已要求零件供應商暫停推遲向代工組裝廠發貨，代工組裝廠已暫停生產。

3. Chromebook 也將有 Google 自研晶片

日經新聞報導，Google 正在開發自家中央處理器 (CPU)，預定 2023 年推出採用此產品的 Chromebook 和平板電腦，再度展現晶片開發的雄心。據悉 Google 也對搭載自家「Tensor」晶片的 Pixel 6 智慧手機寄予厚望，已要求供應商大幅提高產能，看好出貨量突破 2019 年的創紀錄水準。

Google 正積極把晶片研發納為內部事業，8 月初才發表 Pixel 6 智慧手機的自研晶片「Tensor」。據了解，Google(GOOGL-US) 開發的中央處理器採用安謀 (ARM) 架構。

4. 中資收購麥格納半導體遭美政府阻擋

MOSFET 廠麥格納半導體 (Magnachip) 本周遞交給美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，美國海外投資委員會 (CFIUS) 認為中國智路資本 (Wise Road Capital) 收購該公司威脅美國國防安全，顯示該收購案要完成恐怕凶多吉少。

該收購案今年 6 月便曾遭 CFIUS 下令暫停，是否終止的最終決定權掌握在美國總統拜登手中。麥格納半導體表示正在評估下一步，無法保證後續的舉措能讓 CFIUS 批准該交易。美國此舉恐使雙方衝突升溫，中國很可能將透過 Nvidia 收購 ARM 案反制。

5. 企業 CEO 對全球經濟前景信心 回復至疫情前水準

根據 KPMG 在週三 (1 日) 公布的調查顯示，全球大企業的 CEO 對於全球經濟前景的信心已恢復到疫情前的水準，並且大多數企業希望通過收購來促進成長。

調查中顯示，儘管 Delta 變種病毒持續蔓延，疫情仍存在不確定性，但 60% 的企業領導人仍對未來三年的全球經濟充滿信心，高於先前調查的 42%。另外，有 90% 高管表示，會在未來 3 年尋求收購交易。

調查中也顯示，超過一半的受調者表示，由於疫情的衝擊，自家的供應鏈承受了壓力。另有 80% 的受調者表示，擬議中的全球最低稅收制度，對企業成長目標構成了重大影響。