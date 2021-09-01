〈美股早盤〉美8月小非農遜預期 美股開盤仍小漲 那指再攀新高

既使美國 8 月 ADP 就業數據遠遜預期，美股仍延續上月漲勢，週三 (1 日) 早盤小幅上揚，道瓊工業指數開平震盪，截稿前小跌 0.05%，那斯達克綜合指數漲 0.6%，攀上歷史新高，標普 500 指數和費半均漲近 0.2%。

ADP 公布美國 8 月民間企業新增就業 34.7 萬人，雖高於前值，但大幅落後市場預期，與前幾個月相同，新增就業主要集中在餐旅業。官方非農數據即將在本週五發布，道瓊 (Dow Jones) 調查預期為 72 萬，失業率估降至 5.2%。

台北時間 22:00 將公布美國 8 月 ISM 製造業 PMI，市場將關注 Delta 變種病毒是否對製造業帶來影響，甚至削弱美國經濟擴張步伐。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.290%。

OPEC+7 月時就逐步增產協議達成共識，但 Delta 疫情擴大為能源需求蒙上不確定性，在召開 OPEC + 部長級會議前夕，國際油價下跌，能源股如雪佛龍 (CVX-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、斯倫貝謝 (SLB-US) 開盤漲跌不一。

截至台北時間週三 (1 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 19.26 點或 - 0.05%，暫報 35341.47 點

那斯達克綜合指數上漲 87.35 點或 0.57%，暫報 15346.58 點

標普 500 指數上漲 7.84 點或 0.17%，暫報 4530.52 點

費半上漲 6.07 點或 0.18%，暫報 3423.79 點

台積電 ADR 上漲 0.89% 至每股 120.07 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.290%

紐約輕原油下跌 1.55％ 至每桶 67.44 美元

布蘭特原油上漲 0.08% 至每桶 72.93 美元

黃金上漲 0.08% 至每盎司 1819.50 美元

美元指數下跌 0.12% 至 92.52

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 3.54％，至 37.92 美元。

蔚來週三以供應鏈限制為由，將第 3 季電動車交付預期自 2.3 萬至 2.5 萬輛，下修至 2.25 萬至 2.35 萬輛。

CrowdStrike(CRWD-US) 早盤下跌 0.61％，至 279.28 美元。

雲端防護供應商 CrowdStrike 週二盤後公布 2022 會計年度 Q2 營收報 3.38 億美元，年增 70%，(Non GAAP)EPS 報 0.11 美元，均優於預期，且二度上調全年財測。

然而，鑑於 CrowdStrike 股價在疫情期間暴漲 6 倍，且過去 1 個月已漲逾 10%，引發市場對於估值過高的擔憂。

PVH Corp(PVH-US) 早盤上漲 12.93％，至 118.34 美元。

旗下有 Tommy Hilfiger、Calvin Klein 與 Warner’s 等知名品牌的服飾業巨頭 PVH 週二盤後公布 Q2 營收報 23.1 億美元，年增 46%，調整後 EPS 報 2.72 美元，遠高於市場預期，並上調全年營收展望。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 ADP 新增就業 37.4 萬人，預期 60 萬人，前值自 33.0 萬人下修至 32.6 萬人

美國 8 月 ADP 新增就業遠低於預期 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 公布美國 8 月 Markit 製造業 PMI，前值 61.2

台北時間 22:00 公布美國 8 月 ISM 製造業 PMI，預期 59.0，前值 59.5

台北時間 22:30 公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 298 萬桶

華爾街分析：

Newton Investment Management 實質報酬投資主管 Suzanne Hutchins 認為，對風險資產來說，9 月可能是充滿挑戰的月份，市場和估值均處於高位，其中潛在風險還包含中國對科技巨頭的監管行動，以及德國 9 月的聯邦選舉。

Portia Capital Management 負責人 Michelle Connell 則表示，她不確定 9 月是否是保持觀望的月份，但預期市場將出現震盪，年底前的上行空間可能有限。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 指出，若週五公布的非農就業放緩，Fed 很可能不會案是縮減購債，直到就業表現重回正軌。