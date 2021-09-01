分析師：隨太空旅遊需求增長 維珍銀河有望再漲33%

據報導，投行 Jefferies 認為，隨著太空旅遊市場需求的增長，維珍銀河 (SPCE-US) 的股價預期將在未來 12 個月上漲 30% 以上，並且有望持續上揚。

Jefferies 股票分析師康拉德 (Greg Konrad) 在週二 (31 日) 的一份報告中表示，相信維珍銀河長期前景強勁，主要受益於不斷增長的積壓訂單、先行者優勢以及獨特的產品體驗。

該行將維珍銀河股的 12 個月目標價定為 33 美元，較週一收盤價 24.88 美元仍有 33% 上漲空間。維珍銀河週二股價則上漲 8.96%，收於 27.11 美元。

Konrad 表示，維珍銀河到 2030 年每年將提供 660 個航班，遠高於目前的約 36 個航班，市場的潛在未來需求接近 1200 億美元，並且該公司的營收有望在 2030 年增加到 17 億美元。他也表示，近期最大的逆風是供應問題，不過在未來 3 到 4 年，供應應該會擴大，從而獲得積壓的財務收益。

Konrad 也預估，到 2025 年，維珍銀河將擁有 4 艘太空船，然後在 2030 年以 3,360 名乘客為基礎，增加到 14 艘太空船和 17 億美元的收入。

維珍銀河的股價在 2021 年呈現劇烈波動，在 2 月中旬飆升至 62.80 美元，隨後大幅跌落低於年初股價，隨後又出現回升，截至週二，維珍銀河股價今年迄今的漲幅約為 16.80%。