一文解讀鮑爾央行年會演說：今年可能開始Taper 升息時機未到 料通膨降溫

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周五（27 日）於央行年會線上演說中釋出 Fed 可能在今年縮減購債且不急於升息的訊號，此外，鮑爾也重申，隨著勞動市場情況改善，一些影響通膨升溫的因素將逐漸削弱，最終通膨將降至 Fed 目標水準。

聯準會主席鮑爾在央行年會演說重點摘錄如下：

重點一：今年可能開始縮減購債

鮑爾在演說提到，經濟已通過 Fed「進一步取得實際進展」的考驗，同時這也是縮減購債的先決條件，此外勞力市場也已經取得「實際進展」。

鮑爾說，在 Fed 今年 7 月底的政策會議上，大多數官員已達成共識，若經濟發展與預期一致，今年可能開始放慢縮減購債步伐。

他說：「若出現更多實際進展，如 7 月的就業報告表現強勁，但 Delta 的影響也進一步擴大，Fed 將仔細評估數據與不斷演變的風險。」

根據其他官員聲明顯示，Fed 最早可能會在 9 月 21 日至 22 日的會議宣布縮減購債。

重點二：升息還很遙遠

Fed 官員希望在升息前先完成縮減購債，有部分 Fed 官員在 6 月時認為，由於通膨已超過 Fed 2% 的目標，可能最早會在 2022 年升息。鮑爾在演講中警告，開始逐步縮減購債的計畫不應該解讀為升息訊號。

鮑爾說：「縮減購債的時機與速度不代表是對升息時間發出的直接訊號，關於升息，我們已經明確說過有不同且嚴格得多的測試。」

重點三：通膨最終會降至目標水準

鮑爾認為，目前的通膨可能只是暫時的，並強調最近的通膨升溫是由於疫情與經濟重啟影響相對少數的商品與服務的結果，預期通膨將會逐漸降低。

鮑爾也指出，目前沒有加劇通膨「薪資 - 物價盤旋上升」（wage-price spiral）的證據，即薪資成長可能會影響過度的通膨，並說根據通膨預期指標顯示，消費者、企業與投資人相信，通膨升溫只是暫時現象，也強調一旦疫情結束，通膨有降溫可能。

鮑爾說一些推高通膨的因素也正開始減弱，目前的通膨上升只是暫時的，最終會降至目標水準。

重點四：勞動市場短期仍受變種病毒影響

鮑爾指出，新冠變種病毒 Delta 在短期內仍有影響「充分就業」的風險。不過他仍看好在「充分就業」上能夠持續取得好的進展。

美國目前就業人數仍比疫情爆發前的水準低 600 萬人，隨全國各地取消對服務業的防疫限制，6 月與 7 月就業人數成長強勁，但 Delta 仍給未來前景帶來不確定性。