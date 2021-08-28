蘋果App Store讓步 權力仍難撼動 華爾街：美政府恐怕不領情

蘋果周四宣布就程式開發商提起的集體訴訟達成和解，允許開發商能透過其他管道向用戶收取費用，華爾街認為，這不會減少蘋果對 App Store 的控制權，但相對地難以安撫正在進行反壟斷調查的美國政府。

蘋果 (AAPL-US) 表示，同意開發商告訴用戶除了蘋果以外的支付管道，從而使開發商可避免遭蘋果抽成，還為開發商提供使用 iPhone 用戶的權限。

美銀分析師 Wamsi Mohan 周五 (27 日) 發布報告表示，開發商將從該和解結果中受惠，若有一定數量的軟體交易轉移至其他管道，蘋果可能會受到負面影響。

但 Mohan 補充表示，鼓勵使用者在其他管道付款也為開發商帶來相當大的摩擦成本，用戶購買程式時過程以往是相當快速的，但其他方式支付則開發商必須發送 e-mail 經用戶同意後才能使用。

此次和解內容僅是蘋果 App Store 與開發商爭議其中的一個環節，而蘋果與開發商 Epic Games 的訴訟案目前還正在等待判決。同時，一些州檢察長 7 月以 Google Play 商店違反反壟斷法起訴谷歌，市場認為蘋果未來恐面臨類似訴訟。

Cowen Washington Research 分析師 Paul Gallant 則認為，這項和解協議不太可能減緩蘋果對 App Store 的控制權，這次蘋果的讓步不足以安撫美國政府。國會、司法部和聯邦貿易委員會 (FTC) 可能繼續推動新的法規，讓開發商獲得更多經濟利益。

Gallant 表示，這次讓步可能主要是由於南韓對 App Store 採取更嚴格的標準，迫使蘋果允許用戶能使用非蘋果管道支付費用。他認為近期美國參議院提出針對谷歌、蘋果兩大程式平台的新法案將實施新的限制，明年通過後可能會是改變蘋果在 App Store 影響力的關鍵。