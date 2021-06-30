Moderna疫苗能抗Delta病毒 股價喜升逾5%

週二 (29 日) 美國生技公司莫德納 (Moderna) 發布最新試驗結果顯示，旗下新冠疫苗能有效抗 Delta 變種病毒，激勵其股價喜升逾 5%。

在印度首次發現的 Delta 變種病毒來勢洶洶，超過 92 個國家 / 地區淪陷，世界衛生組織 (WHO) 近期表示，Delta 病毒為目前傳染力最強的新冠變種病毒，一些疫苗保護效果略有下降，呼籲完全施打過疫苗的人們持續配戴口罩。

莫德納疫苗週二在印度獲得緊急使用授權，該國試圖加速疫苗接種速度。同日，莫德納針對新冠變種病毒發布積極的疫苗試驗更新。

莫德納檢測了 8 名受試者，完成兩劑莫德納 mRNA 疫苗後對 Delta、Beta 和 Eta 病毒皆可產生中和抗體。該試驗數據尚未經同行評審。

該消息公布後，莫德納 (MRNA-US) 股價開盤跳漲，一度飆漲近 7%，收紅 5.17% 至每股 234.46 美元。

莫德納執行長 Stephane Bancel 在一份新聞稿中表示：「我們仍然致力於研究新出現的變體、產生數據並在可用時進行共享。這些更新的數據令人感到振奮並強化我們信念，即莫德納新冠 (COVID-19) 疫苗對新變異病毒株應具保護作用。」

此前，紐約大學葛羅斯曼醫學院與朗格尼醫學中心於 5 月中旬的一項初步研究顯示，輝瑞、莫德納疫苗對印度變種病毒仍具防護力。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.81 億例，死亡數突破 393 萬例，美國累計確診超過 3364 萬例，累計死亡數超過 60.4 萬。印度累計確診超過 3031 萬例，巴西累計確診 1844 萬例。