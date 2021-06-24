美CDC：輝瑞、Moderna疫苗出現心肌炎或心包膜炎的副作用

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 周三 (13 日) 表示，有超過 1200 例接種疫苗後出現心肌炎或心包膜炎種狀，這些案例都施打輝瑞 / BioNTech 或 Moderna 這類 mRNA 疫苗，且主要發生在年輕男性族群。

CDC 表示，截至 6 月 11 日，接受一劑 mRNA 疫苗後有 267 例出現心肌炎或心包膜炎，接種兩劑的族群中則出現 827 例，還有 132 例的劑量未知，目前全美共施打 3 億劑。

CDC 說， 12 至 39 歲的年輕男性在接種第二劑 mRNA 疫苗後心肌炎的風險在接種後幾天明顯更高。相關症狀包括胸痛和呼吸急促，通常在接受注射後四天至一周內出現。

CDC 的 Tom Shimabukuro 博士強調，這仍然是罕見事件，兩種疫苗中每百萬劑只有 12.6 例出現心肌炎， Moderna 疫苗略高，為每百萬劑有 19.8 例，而輝瑞則每百萬劑出現 8 例。

使用 mRNA 技術的疫苗周三股價受挫，輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.41% 至每股 39.05 美元，BioNTech ADR (BNTX-US) 下滑 2.96%，Moderna (MRNA-US) 下挫 4.21%。

CDC 預防接種諮詢委員會表示，目前正在衡量疫苗對心臟的風險，將討論心肌炎、加強注射和 mRNA 疫苗在青少年中的使用狀況，但仍需要更多數據了解風險因素、治療和長期後果。

CDC 表示，目前有超過 1.3 億美國人已完全接種 mRNA 疫苗，嚴重不良反應的案例占比仍然很少。

美國已有 1.776 億人接種至少一劑疫苗，約占人口的 53%，其中 18 至 24 歲的人中只有 13.6% 接種過至少一劑疫苗，而 50 至 64 歲的人中這一比率為 26%。

由於年長者接種疫苗的比率較高，年輕人確診病例正在激增， 5 月的確診數中，青少年和年輕人占 33%，年齡介於 12 至 29 歲之間，而去年 12 月為 28%。