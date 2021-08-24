新冠爆發後首見　NABE：逾半受訪者認為美國貨幣政策過於寬鬆

全美企業經濟協會 (NABE) 公布一項最新調查顯示，自美國新冠疫情爆發以來，超過半數的美國企業和商業經濟學家認為，聯準會的貨幣政策過於寬鬆，這是疫情爆發來首見，也與春季調查時的結果大相逕庭，反映出美國業界對美國通膨升溫的憂慮與日俱增。

接受 NABE 調查的受訪者中，約 52% 的人認為聯準會刺激力道過大。而今年 3 月份的調查中只有 26% 的受訪者這麼認為。這種態度的轉變是自今年春季以來經濟急劇反彈，及伴隨而來的通膨飆升結果。

美國第二季 GDP 強勁反彈，且目前美國經濟仍保持成長中。然而，強勁的經濟復甦也催生自 2008 年以來最大的通膨漲勢。企業無法提供客戶所需要的所有商品和服務，這在很大程度上是因為目前的勞工和原物料不足。這些短缺導致新車和中古車、食品雜貨和其他產品的價格大幅上漲。

(圖片: AFP)

不過聯準會官員認為，這波物價上漲將在明年前消退，通膨年增率將回到新冠疫情爆發前低於 2% 的趨勢。

大多數經濟學家同意聯準會的觀點，但在接受 NABE 調查的商業經濟學家中，仍有 58% 的人認為，明年之後通膨高於聯準會目標的風險更大。

大多數經濟學家預計聯準會將在今年年底前開始縮表。同時他們也認為聯準會在 2022 年底之前不會升息。

這份調查並沒有詢問經濟學家關於 Delta 變種毒株可能帶來的影響。可是聯準會越來越擔心，Delta 可能會改變何時開始縮減購債規模的時程，近期已有兩名聯準會官員公開表達這個擔憂。

雖然多數聯準會官員在 7 月份的 FOMC 中認為，應該在年底前開始縮表，但那是在 Delta 變種病毒受到控制之前。

這次調查還顯示，大多數經濟學家贊成政府對疫苗接種實施更嚴格的規定。約 79% 的受訪者表示，企業應要求員工在重返工作崗位前接種疫苗。69% 的人認為美國政府應該為公民建立一個證明已接種疫苗的檔案。

