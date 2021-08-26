張志誠觀點：台股來到月均線怕不怕？半導體與散裝船可成為中流砥柱嗎？

大盤昨日收紅漲 227 點，那斯達克指數來到 15059 的新高，26 號將舉行全球央行年會，美國聯準會對於縮表的態度將會對全球股市有洞見觀瞻的影響，美國其實已開始出現疫後復甦的跡象，經濟表現也並不差，理應是可以照節奏減少購債規模，但 8 月後美國的新冠肺炎確診人數卻持續攀高，在確診數仍高的條件下宣佈縮表對美國的經濟衝擊將難以估計，這可能會影響聯準會對於縮表的態度和節奏，但一切還是必須依央行年會中官員們的表示為後面判斷的依據，這將是近期對股市最大的變數。

台積電 (2330-TW) 昨天受到晶圓代工產線將全面調漲的利多激勵，收盤漲 2.27%，消息指出台積電通知客戶在 10 月起將調漲 12 奈米以下先進製程報價 1 成，12 奈米以上成熟製程則調漲 2 成，這也反映成熟製程缺貨的情況，在供不應求的情況下調高報價，將有助於提升毛利率。其實台積電在晶圓代工廠裡漲價幅度和動作並不算最積極的，聯電 (2303-TW)、力積電(6770-TW) 早就都有逐步提高代工報價，且聯電和力積電是以成熟製程為主，在這波成熟製程缺貨潮裡反而更炙手可熱。台積電投入先進製程耗資甚巨，且將在美國擴廠，資本支出龐大，若沒有適度調高報價將侵蝕毛利率，台積電這波全線調整，對整個晶圓代工產業鏈將有帶動效應，且有助於代工業者維持產業競爭力。

BDI 波羅的海乾散貨指數 8/25 來到 4193 再創新高，鐵礦石與煤炭的貿易活絡帶動散裝船的需求，有 150 年歷史的丹麥航運業者執行長說：「原本以為這是短期性的飆漲行情，沒想到可能是結構性改變的長期性行情。」疫情流感化的趨勢下，散裝船可能要用不同眼光看待，因為現在的高運價未必會是未來的高運價。

疫情變成常態，塞港、缺櫃、缺工、缺車等連鎖效應目前來看也可能變成常態，也就是現在我們認為的高運價可能只是因為拿疫情前的運價相比，若是用疫情後的運價當基準，現在的運價可能只能算一般。若是疫情無法控制的情況下持續癱瘓大港口的運作效率，運量跟不上的問題就不是單純多一點船就能輕鬆解決的，因為供應鏈每一個環節都很重要，一個環節效率降低都會影響整個鏈，若是港口讓船舶週轉率大幅下降，就算船隻更多也只是增加排隊時間而已，並不一定能大幅提高運輸效能，在疫情下的新常態，我們看股市，看航運股也必須用不一樣的思維了。

散裝航運的機會不僅僅只是產業結構性的改變讓運價和營收攀高，從技術面看裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 從 6/15 開始才花 3 週的漲幅就大於從 7/5 開始 7 週的修正幅度，花了 7 週時間回檔仍無法抵消 3 週的上漲，這從週 K 結構來看是很明顯的強勢回檔，多方力量強於空方，中航 (2612) 只回檔 6 週就止跌，算是這波航運裡最強的個股，而四維航 (5608-TW) 從週 K 看也一樣是強勢回檔。既然是強勢回檔的個股，若沒有在低點佈局，轉強上去的話還是可以找出現修正時的好買點來參與散裝輪行情。

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