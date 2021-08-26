指數如預期來到震盪區，肯定是個股表現，3504揚明光又漲停！接下來?

上週明確預告本周要反彈，極短線已彈近 950 點，今日明明還在漲 21 點，為何感覺手中股票漲不動！錯覺? 還是有不好的事要發生? 接下來該如何觀察?

https://www.youtube.com/watch?v=P_AqdpaQ2NY

國際: Fed 傑克森洞年會今登場，國內: 當沖示警制 8/27(五) 上路，大戶最怕不確定因素，對於操作會不會有影響！?

永誠投顧徐照興分析師表示！昨日明確預告指數來到壓力區，本來就要震，https://news.cnyes.com/news/id/4710414

而震盪之後，還有力氣再攻嗎? 操作都不用猜！

根據 #龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股在科技股帶領下，日 KD 持續黃金交叉，所以目前漲勢還會持續，而加權指數也還是黃金交叉，所以還要彈，但即便如此

#旺矽 (6223-TW) 、# 世芯 (3661-TW) 、# 貿聯 (3665-TW) 、# 聚積 (3527-TW) 、# 祥碩 (5269-TW)，還是大跌，代表現在進入【個股表現】區，不會像幾天前一樣，所有股票一起彈了！

今日消息:

#台積電 也要調漲報價囉，而且市場是傳【即刻】，供不應求調漲，勢在必行，昨日 ADR 先大漲，但很快的市場就冷靜下來並未去追價，甚至有些 IC 設計還大跌 如:# 聯發科 (2454-TW)，代表市場有一部分的人，是覺得晶圓代工調漲，不利部分公司喔，當出現雜音下，這族群操作就要謹慎，這裡需要更大利多去突破，手中持有相關概念股的人，停損停利點要設好！

昨天藉由 #大立光 (3008-TW)，插旗 #車用鏡頭，明確說明相關概念股先以短線利多視之，今天部分個股就跌回來，但昨日文章再次提醒的揚明光 (3504-TW)，持續漲停 (3 天 3 根) 之前有跟進布局的恭喜囉！https://youtu.be/UDyiudjo4-A

緊接者當然就是 #航運股，這真的不用多說，經過 abc 修正後，股價就是不跌了，今日尾盤拉陽明 (2609-TW)，主因市場傳出台積電的貨櫃是陽明包去，所以股價急拉，但這行情就跟昨日萬海 (2615-TW) 一樣，尾盤拉，隔日沖！

#電動車電池概念股

#美琪瑪 (4721-TW) 不用說，昨天震盪，今中午還曾急拉，但我們 TG 明確說明，我們不追了，祝她幸福，還好沒追，追的人，尾盤又被修理了！這盤，盤中即時解盤很重要，別在看沒營養的事後諸葛了，凡走過必留下痕跡，自己去看

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#整流二極體概念股

#朋程 (8255-TW)、# 德微 (3675-TW) 就是指標股，而 #強茂 (2481-TW)、# 台半 (5425-TW) 、# 虹揚 - KY(6573-TW) 還是持續看好！

#MOSFET 概念股：

#茂達 (6138 -TW)、# 大中 (6435-TW)、# 杰力 (5299-TW)、# 尼克森 (3317-TW) 拉尾盤、# 富鼎 (8261-TW)、# 捷敏 (6525-TW)，甚至延伸至 GaN、SiC 的 #嘉晶 (3016-TW) 漲停、# 漢磊 (3707 -TW) 拉尾盤，此族群震盪之後持續看好！

#IC 設計概念股:

這族群先觀察，而 IP 矽智財股: 創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW)、力旺 (3529-TW)、M31(6643-TW)、愛普 (6531-TW)，反而可先留意

行情如預期出現快速反彈，行情部分馬上要面臨月線反壓 (17101) 及頸線壓力 (17135)，個股來說，差異又開始變大囉，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者

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