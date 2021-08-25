台積電不講武德 中午宣布製程全面漲價20% 專家這樣看MCU(資料來源:shutterstock)Tag永誠投顧股海大丈夫陳建誠聚積惠特陽明長榮萬海富采台積電聯電新唐精拓科 台股今日受到標普、那指續創新高激勵，指數開高走高，強勢站上萬七，同步收復半年線，在航運及台積電強勢撐盤下，指數終場收最高 17,045.86，大漲 227.13 點 (+1.35%)，成交量為 3,587 億元，三大法人大買 185 億元，其中外資回頭買超 167.42 億元，投信連 7 買。就技術面來看，如我之前所說，在 8/23 島狀反轉型態成立後，短線上應偏多看待，所以今天的這根紅 K 其實也是早有預期，但明後天才是關鍵，週五的全球央行年會，除了觀察聯準會縮減 QE 立場外，鮑爾是否釋出額外的訊息才是我們應該關注的。 <類股動向> 在權值股方面，今日傳出台積電晶圓代工製程全面漲價 2 成，激勵台積電再度上攻，終場收最高 585 元，上漲 13 元 (+2.27%)，而聯電也有 2.74% 的漲幅，而其餘權值股如台達電 (2308-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等今日也都有貢獻 1% 以上漲幅。 在航運方面，貨櫃三雄今日尾盤買單挹注，長榮、陽明、萬海分別上漲 2.86%、2.97% 以及 7.38%，而散裝航運族群則是普遍漲幅收斂，整體運輸類股指數上漲 3.44%，成交值超過千億元，以貨櫃航運來說，我覺得目前為止都還屬於弱勢反彈，在層層套牢賣壓下想要回到前高是難上加難，以長榮為例，第一道壓力 150 需得站上才算是正式突破盤整區間。而散裝航運方面，BDI 指數再漲 1.3%，自 8/16 中斷後，累計至今已連 6 漲，但在鐵礦砂價格不斷下滑的情況，散裝族群目前僅剩美國基建方案撐住其不斷上漲的股價，如此一來，一但 BDI 指數反轉，散裝航運的股價將會如雪崩般的下滑。 目光回到電子族群，今日各族群全數回彈，ABF 載板方面，如我之前所說，未來前景一片看好，是投信最愛的族群之一，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 我持續看好，回到前高都只是基本而已。在 MiniLed 概念股方面，其實我在上周六的線上分享會中，已經有幫大家整理過了，當中的指標個股，LED 晶粒製造的富采 (3714-TW) 上漲 3.52%，LED 驅動 IC 領導廠商聚積 (3527-TW) 今日再漲 6.43%，以及檢測分選設備的領導廠商惠特 (6706-TW) 今日更是直奔漲停，MiniLed 在下半年乃至明年都會再有成長，所以除了上述的幾檔指標個股外，其餘像是台表科 (6278-TW)、旺矽 (6223-TW)、GIS-KY(6456-TW) 等都可以多加留意。 最後特別來說一下 MCU，因馬國疫情日益嚴重，封測廠生產受創，加劇車用晶片供不應求的狀況，台 MCU 廠有機會迎接國際大廠轉單，指標個股新唐 (4919-TW) 本週屢創新高，8/20 新唐股東會董事長蘇源茂指出，下半年產能持續滿載，並且沒有庫存問題，而旗下的 6 吋晶圓廠也將於 9/1 漲價 15%，目前 MCU 市場較為擔憂的是，下半年 Chromebook 需求將趨緩，整體 NB 需求成長恐有限，而新唐能夠創高的關鍵在於其車用佔比高達 4 成，而 PC 僅占 18%，至於後續能否再創高，還是要看車用晶片需求是否持續緊缺，另外，我先前不斷提及的興櫃 MCU 潛力股，精拓科 (4951-TW) 近日也陸續有買盤進駐，下半年營運預計會再有成長，建議投資朋友在其位階尚低時可多加留意。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群。 [專人諮詢] : 02-2542-9977 [Line@官方粉絲帳號] : https://reurl.cc/GmQrr3 [官方 Telegram 群組] : https://t.me/cccwin888 [Google 表單連結] : https://forms.gle/mKq7UQPZyMp9cz276 [YouTube 頻道] : https://lihi1.com/eS0vG 本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險 facebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股我要存股立刻下單台達電2308長榮2603陽明2609友達2409群創3481欣興3037景碩3189富采3714聚積3527惠特6706台表科6278旺矽6223GIS-KY6456新唐4919精拓科4951台積電2330