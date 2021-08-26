利率蠢動 債券基金怎麼辦？

美國 10 年公債殖利率從 3 月開始，一路下降。如今隨著美國聯準會傳出有可能於今年內就開始縮減每月購債金額，10 年公債殖利率再次蠢蠢欲動，對各類債券會有何影響？債券型基金持有人又該怎麼辦？

1. 長期公債殖利率為何下滑？利差是關鍵

資料來源：Bloomberg，採美國 10 年公債殖利率與 3 個月公債殖利率，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/8/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國長期公債殖利率由兩個部分組成，一個是與聯準會政策利率連結性更強的 3 個月公債殖利率，另一部分是 10 年公債與 3 個月公債間的利率差距。由於聯準會並未調整聯邦基金利率，所以今年以來 3 個月公債殖利率沒有太大變化，10 年公債殖利率的下滑都來自於長短期公債間利率差距的下降。「鉅亨買基金」認為美國未來一年都不會調整政策利率，要判斷美國長期利率如何變化，就需要聚焦在長短期公債間利率差距未來一年會怎麼走。

2. 長短期公債間利差反應市場對未來經濟看法

此次聯準會公佈的會議紀要，顯示聯準會也認為疫情導致對經濟前景轉趨悲觀，並透過長短期公債間利差的下降，導致美國長期公債殖利率下滑。從下圖可看出，當長短期公債間利差下降並跌破 0%，往往代表經濟衰退即將到來（1962 年以來，只有一次跌破 0% 後沒發生經濟衰退）。而當經濟走出衰退，對未來經濟看法越來越樂觀時，長短期公債間利率差距則多處於上升階段。變種病毒對歐美帶來新一輪感染人數增加，導致大家修正對美國經濟原先的樂觀看法，並促使美國長短期公債間利差下降。但從各州數據來看，美國新增感染人數很可能於未來 2 至 3 週觸及高峰，屆時市場對美國經濟前景的看法會再度由悲觀轉回樂觀，美國長期公債殖利率也將因此回升。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美國 10 年公債殖利率與 3 個月公債殖利率，資料日期: 2021/8/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 長短期公債利差緩慢升高機率大，有利高收益債與新興市場債

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料期間: 1992-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前美國 10 年公債殖利率為 1.27%，展望未來一年，我們認為美國 3 個月公債殖利率將維持於目前水準、10 年公債殖利率將回升至 2% 左右，兩者差距接近 2%，等同未來一年美國長短期公債間利差將升高 0% 至 1%。從 1992 年以來，當美國長短期公債間利差一年升高 0% 至 1% 時，全球投資級公司債券平均上漲 5.5%，美國高收益債券與新興市場債券雙雙平均上漲 10.7%（為了拉長回測期間，選擇成立期間較長的美國高收益債券指數）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

利率升高不用怕，債券基金仍有甜頭

從歷史經驗來看，只要一年內長短期公債間利率差距升高幅度沒超過 2%，高收益債券跟新興市場債券都仍有不錯表現。我們預期未來一年利差升高空間在 1% 以內，並不需要過度擔心高收益債券基金或是新興市場債券基金的表現。

鉅亨精選基金

>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (T 美元類股)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

>> 普徠仕全球高收益債券型基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

>> 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累績美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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