益鼎啟動IC設計創投基金 打造半導體護國群山

全球疫情持續肆虐，各國新創投資紛紛掩兵息鼓，不過，由創投公會理事長邱德成領軍的益鼎創投團隊逆勢點火，以深耕台灣半導體產業，結合台商資金回台優惠政策，募集「益創一」創投基金，投資範圍以新創 IC 設計產業為主，涵蓋材料、半導體設備，盼建立台灣的半導體護國群山。

台灣資本市場對 IC 設計產業的接受度相當高，邱德成指出，目前累計上市櫃 IC 設計公司達 88 家，雖然僅占全體上市櫃的 5%，但總市值已超過新台幣 2.5 兆元，顯示資本市場相當看好並歡迎 IC 設計公司。

益鼎過去投資的 IC 設計公司已經上市櫃的家數有 18 家之多，另有 4 家登錄興櫃，產業專家均同意，IC 設計有輕資產、高毛利、業績爆發性成長的特性，可獲較高的 PE 比。目前 IC 設計產業平均 PE 已來到 30 倍以上，獲利佳、展望良好的公司，股價表現優於其他產業。

邱德成表示，益鼎一即將順利募集 8 億元的啟動資金，投資標的將專注於半導體產業，以 IC 設計公司為投資主軸，預計未來基金的投資配置為 IC 設計 65%、材料 10%、其他設備與相關應用 25%，並以規劃在台灣與美國掛牌的台商公司為投資標的。

益鼎創投目前有 13 位投資經理人，平均創投相關工作經驗超過 12 年，為台灣少數具有 20 年以上創投事業管理經驗的團隊，近幾年指標性投資案相當受到業界肯定。益鼎透過創建期的投資及高持股率，協助整合供應鏈與代理商資源，來創造投資利益的極大化，希望在疫情尚未平復的困難時刻，給新創半導體公司帶來強大的激勵與希望。