〈美股盤後〉台積電ADR漲逾4% 標普那指改寫新高

華爾街靜待即將登場的全球央行年會，隨著美債殖利率和油價攀升，週三 (25 日) 金融和能源股領漲，台積電 ADR 勁揚，標普、那指改寫歷史新高。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.13 億例，死亡數突破 445 萬例。美國累計確診超過 3817 萬例，累計死亡數超過 63.1 萬。印度累計確診超過 3251 萬例，巴西累計確診 2061 萬例。

週三 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 39.24 點，或 0.11%，收 35,405.5 點。

那斯達克上漲 22.06 點，或 0.15 %，收 15,041.86 點。

標普 500 指數上漲 9.96 點，或 0.22%，收 4,496.19 點。

費城半導體指數上漲 27.2 點，或 0.81%，收 3,372.6 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，金融、能源與工業領漲，醫療保健、房地產和必需消費品領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.84%；臉書 (FB-US) 上漲 0.79%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.20%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.20%。

道瓊成分股多收高。美國運通 (AXP-US) 上漲 3.09%；高盛 (GS-US) 上漲 1.12%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.06%；波音 (BA-US) 下跌 0.17%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.03%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.68%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.24%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 持平；AMD (AMD-US) 漲 0.60%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.23%；美光 (MU-US) 上漲 2.86%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.41%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.93%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 4.39%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.16%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.83%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電週三傳出漲價消息，投行 Needham 分析師認為，這將有助於提高台積電營收成長。台積電 ADR (TSM-US) 收紅 4.39% 至每股 117.03 美元，換算價為 653.38 元，折溢價率達 11.69%。

威騰電子 (WDC-US) 飆漲 7.80% 至每股 65.50 美元。外媒引述消息人士報導，威騰電子收購 NAND 記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 處於深入談判階段，併購的規模可能超過 200 億美元，最早可能在 9 月中旬完成，有望改變整個 NAND Flash 的市場生態。

韓國擬禁止蘋果、Google 強制對應用程式開發者抽成，南韓國會司法委員會週三表決同意修訂電信商業法，對此蘋果和 Google 提出抗議，認為最終消費者會受害。蘋果下跌 0.84% 至每股 148.36 美元、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.58% 至每股 2,841.58 美元。

達美航空 (DAL-US) 上漲 1.90% 至每股 41.30 美元。達美航空表示，11 月 1 日起將對未接種新冠疫苗的員工每月加收 200 美元的費用，因為若員工染疫住院，公司負擔的醫療費用相當高。

經濟數據

美國 7 月耐用品訂單初值報 - 0.1％， 預期 - 0.3％，前值自 0.9％下修至 0.8%

華爾街分析

BCA Research 美股策略師 Irene Tunkel 表示，空軍所剩無幾，市場存在非常、非常強烈的逢低買入的狀態。

有關疫苗批准的積極消息，以及預期聯準會 (Fed) 不會在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會上有震驚市場之舉，這都有助於推動股價走高。由於許多投資者本週都處於觀望狀態，市場顯著非常安靜。

City Index 市場分析師 Fiona Cincotta 表示，投資者對 Fed 是否會宣布縮減購債規模一直猶豫不決，目前市場共識是，鑑於新冠疫情不斷升溫，Fed 將推遲到秋季晚些時候宣布。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主