鋰電池之父預測：蘋果Apple Car很快將有消息

週三 (25 日) 諾貝爾化學獎得主吉野彰 (Akira Yoshino) 接受外媒專訪時表示，蘋果如果想要在 2025 年之前推出 Apple Car 電動車，就必須在今年年底前宣布一些相關內容。

吉野彰 (Akira Yoshino) 是是現代鋰離子電池 (LIB) 的發明者，2019 年諾貝爾化學獎的共同得主，現任旭化成研究員、名城大學教授。週三他在受訪時談及蘋果未來行動領域引領汽車和資訊技術產業融合的可能性。

吉野彰稱，汽車業考慮如何投資未來的交通工具，與此同時，科技產業也在思考行動的未來。在未來某時某地，汽車與科技業在未來的行動領域中將會出現一些融合。

今年 6 月蘋果執行長庫克被外媒提問，蘋果是否正在開發的新產品和項目如 Apple Car？庫克賣關子回應：「我們的袖子裡總是藏著什麼？」但究竟袖子裡的東西何時會亮出？鋰電池之父吉野彰給出了他的預測。

吉野彰預測：蘋果 Apple Car 很快將亮牌 (圖片：AFP)

吉野彰提到：「特斯拉 (TSLA-US) 有自己獨立的戰略，但蘋果值得關注！蘋果將會怎麼做？我想他們可能很快將宣布一些消息。好比什麼樣的車？什麼樣的電池? 蘋果可能想在 2025 年左右進入汽車產業領域。如果他們這樣做，我認爲他們必須在今年年底宣布一些相關消息，這只是我個人的假設。」

吉野彰還表示，隨著運輸和數位科技成為一項行業，共享鋰電池技術，未來會出現更多的顛覆。他預計 2030 年到 2050 年期間，自動共享電動車就會開始出現。

早在 2014 年蘋果就推出開發自動駕駛技術「泰坦計畫」，去年底開始市場頻傳蘋果造車計畫。蘋果在今年 1 月曾傳出與現代和起亞汽車協商生產 Apple Car 事宜，合作破局後，又傳出蘋果正為其電動車 (EV) 業務在韓國尋找合作夥伴，與 LG、SK、韓華集團 (Hanwha) 洽談中。

電動車相關供應鏈廠商透露，蘋果數十輛 Apple Car 原型車如今在美國加州秘密測試當中。泰坦計畫參與者評估，因新冠疫情影響，Apple Car 可能 2025 年以後才能生產。

截稿前，週三美股午盤時段，蘋果 (AAP-US) 下跌 1.11%，暫報每股 147.96 美元。特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.78%，暫報每股 714.04 美元。