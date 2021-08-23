【富蘭克林】市場權衡貨幣政策及經濟前景，股票型資產仍較受青睞

彭博資訊 ETF 統計：資金流入美國股票型資產，加速類股良性輪動

聯準會多數官員認為今年開始縮減購債可能為適宜之舉，而疫情復熾、阿富汗政治持續動盪、加以中國政府加強對白酒、製藥、科網產業監管及打壓財富不均，利空夾擊下全球股市收黑，所幸公用事業及醫療類股逆勢上揚且大型科技股走高，收斂美股跌勢。依據彭博資訊統計，截至 2021/8/20 過去一週 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週資金淨流入 201 億美元，主要淨流入美國股市 125 億美元，全球、中國及歐洲股市亦分別有 32.8 億、9.7 億及 2.3 億美元淨流入，新興市場及亞太股市亦有 0.33 億及 0.3 億美元的小幅淨流入，日本及拉美股市則分別為資金淨流出 4.7 億及 1.5 億美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，本週投資人將以放大鏡從聯準會主席鮑爾及多位官員在全球央行年會的談話中尋找聯準會退場政策的蛛絲馬跡，在七月利率會議紀錄公布後，美銀美林證券 (MarketWatch ，8/20) 預估聯準會將於十一月宣布縮減購債、較原先預期提前兩個月，而高盛證券 (8/18) 也認為十一月宣布縮減購債的機率自 25% 提高至 45%，但路透報導 (8/21) 達拉斯聯邦銀行分行總裁卡普蘭已表示若 Delta 變種病毒影響經濟復甦，願意調整對減碼購債的態度，顯示聯準會將視經濟發展彈性調整退場政策，在投資人屏息等待聯準會政策揭曉之際，股市短線波動難免，建議可增持債券及美國平衡型基金，其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債。另一方面，股市短線因政策調整出現的震盪應視為中長期佈局買點，其中較看好疫苗覆蓋率較高的美國及歐洲地區，而拜登政府積極推動基礎建設法案、全球朝低碳經濟轉型過程中，則將締造公用事業、基礎建設等產業的長線題材。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，隨著今年疫苗接種更加普遍，疫情對公用事業營運的影響將逐漸減輕。公用事業產業基本面可望維持穩健，公用事業公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，其中每一項都需要大量投資。長期以來基礎建設公司和資產擁有者都在減少資產的碳排放，預期隨著全球政策支持、社會壓力和再生能源相關設備成本的下降，2050 年前這股趨勢將持續加速。透過投資全球上市基礎建設公司，讓投資人能投資高品質及全球區域分散的流動性資產廣納綠色商機。

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

疫情擔憂持續、中國加強產業政策監管，加以聯準會釋出今年底開始進行縮減購債的可能性、美元走升，衝擊新興市場股匯資產同步走弱。過去一週外資於亞洲賣多買少，其中主要賣超台灣及南韓股市 24.5 億及 10.3 億美元，於越南、泰國及菲律賓股市亦分別賣超 2.3 億、0.8 億及 0.4 億美元，於印度及印尼股市則分別買超 4.1 億及 1.3 億美元。陸港通北上資金與南下資金過去一週分別淨流出 105 億及 150 億人民幣。(附表三、四)

過去一週整體固定收益型 ETF 資金淨流入 45.2 億美元，其中主要流入美國固定收益型 ETF 33.6 億美元，歐洲、新興市場當地貨幣及全球固定收益型 ETF 亦分別有 4.3 億、1.9 億及 1.4 億美元淨流入，新興市場固定收益型 ETF 則為 3.9 億美元淨流出；以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債 ETF 近週亦分別獲資金淨流入 31.9 億及 2.4 億美元的淨流入。(附表五)

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，多資產投資策略最大的優勢就是在資產配置上擁有彈性，當在各個資產領域都擁有投資機會時，讓我們能主動的進行調整，以便更有效的掌握市場機會，除了在股票和可轉換證券有相當多機會外，隨著經濟恢復有利企業基本面改善，包括非投資等級企業債、高收益債或浮動利率債券等，都是我們看好的區塊，將持續在其中尋找收益機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，全球經濟活動終將擺脫疫情衝擊而回復，石油需求也隨之上升，將可嘉惠到波灣產油國政府財政收入。然而，波灣令人振奮的投資機會還在於各國經濟結構改革、產業朝向多元化發展的商機，看好獲利可先直接受惠的金融產業前景，其他如工業、公用事業的機會也正應運而生。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

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