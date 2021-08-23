零件供應不足 特斯拉部份車型停產、交車期延長

CNN 報導指出，受到汽車零組件供應短缺衝擊，導致特斯拉 (TSLA-US) 的工廠暫時關閉受到影響的車型。特斯拉的美國官網顯示，除了 Model 3 和 Model Y SUV 外，其它車型的交車時間都被延後到今年年底甚至明年。

CNN 報導稱，Model 3 最高階的 Performance 版本預計 4～6 周內交車，中型 SUV Model Y Performance 版本交車時間則約在 5～6 周。不過旗艦車型 Model S Long Range 版本和最高等級 SUV Model X 得等到明年 3、4 月才能交車。

對於交車期拉長的消息，特斯拉沒有回應。

外資券商 Wedbush Securities 的分析師 Dan Ives 表示：「晶片短缺問題並沒有像那些看好特斯拉股票後勢的投資人所希望的那樣樂觀，特斯拉在上周全面延長所有車型的訂單交車期。」

(圖片: AFP)

7 月下旬，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 就晶片和其他零組件供應問題向投資人提出警告，他表示：「晶片供應基本上是影響我們產量的決定性因素。我們很難預料這種情況會持續多久，因為這是我們無法控制的。看起來確實有好轉，但事事難料。」

CNN 報導指出，汽車零組件短缺導致的減產問題並不只是在特斯拉身上發生。全球銷售量最大的豐田 (Toyota) 上周四就宣布，9 月份北美工廠減產 60%，日本工廠減產約 40%。

此外，福斯汽車也考慮減產，通用汽車 (GM-US)、福特(F-US) 和 Stellantis 都宣佈暫時關閉工廠，主要在於全球新冠肺炎確診病例不斷增加導致零組件短缺，特別是在東南亞，許多上游零組件供應商已被迫減產或停產。

