傳馬國意法半導體封測廠關閉 車用晶片供應受創

週二 (17 日) 多家中媒傳出，由於馬來西亞的新冠疫情加重，傳在當地的意法半導體封測廠部分關閉，料將加劇車用晶片荒問題。

馬來西亞連續超過 31 日單日新增確診逾萬人，全國封鎖措施遭無限期延長，當地眾多半導體廠商仍需遵守當地的防疫管制，僅保留 6 成員工。

博世 (中國) 投資有限公司執行副總裁徐大全週二透過微信朋友圈爆料，因馬來西亞新一波疫情來襲，馬來西亞麻坡 (Muar) 的封測廠繼先前數週關廠，再度被當地政府要求關閉部分生產線至 8 月 21 日。

徐大全稱：「博世 ESP/IPB、VCU、TCU 等晶片將受到直接影響，預計 8 月份後續基本處於斷供狀態。」

博世 (中國) 投資有限公司執行副總裁徐大全爆料 (圖片：微信朋友圈)

博世高層稱，麻坡工廠有 3000 多名員工因新冠疫情犧牲 20 多名員工，上百人感染，面臨生與死的考驗。

中媒推論，馬國的某封測廠很可能是指意法半導體，因為馬國只有意法半導體在麻坡 (Muar) 擁有一座大型的後段封測廠。接下來，馬國政府必然將會更加嚴格的實施疫情防控措施，這也必然會加重對於當地半導體廠商的影響。

馬來西亞是全球封測重地，約有 50 家全球半導體巨頭在馬來西亞設立封測廠，佔全球近 13% 的市場份額，包括恩智浦 (NXPI-US)、博通 (AVGO-US)、美光 (MU-US)、意法 (STM-US)、英飛凌 (IFNNY-US)、德儀 (TXN-US) 和安森美 (ON-US) 等。

受此消息拖累，費半下跌 65.8 點，或 1.98 %，收 3,256.8 點。