遭豬隊友擊落 比亞迪半導體上市意外中止

由於比亞迪半導體聘請的北京天元律師事務所遭到中國證監會調查，導致比亞迪半導體於創業板上市作業被深圳交易所中止。至於何時能重新進行上市流程比亞迪半導體與深交所均未給出時間表。

根據深圳交易所的聲明，比亞迪半導體上市被中止的原因在於，發行人的保薦人或者簽字保薦代表人、證券服務機構或者相關簽字人員，因首次公開發行並上市、上市公司發行證券、併購重組業務涉嫌違法，或者其他業務涉嫌違法且對市場有重大影響，正被中國證監會立案調查。

比亞迪半導體媒體關係顧問回應媒體詢問後續上市問題指稱：「公司現在會儘快進行一些審查覆核的報告，至於會不會換律師事務所，我們也不清楚。」

所以比亞迪半導體的上市「中止」是被其所聘請的北京天元律師事務所連累。根據相關規定內容顯示，只有當天元律師事務所的相關情形消除，或者在三個月內完成盡職調查，並及時告知深交所後，比亞迪半導體才有可能恢復上市資格。

比亞迪半導體成立於 2004 年，主要業務為功率半導體、智慧控制 IC、智慧感測器及光電半導體的研發、生產及銷售。目前在汽車領域上，比亞迪半導體已可少量生產 IGBT、SiC MOSFET、MCU、CMOS 圖像感測器等等車規級半導體產品。

比亞迪半導體在上市之前第二波融資，共計人民幣 27 億元，在融資後估值從原本的人民幣 75 億元上升至人民幣 102 億元。有分析指出，未來比亞迪半導體成功上市後，戰略投資人將給比亞迪半導體的發展帶來更多可能，估值有機會倍增。

而比亞迪半導體戰略投資人來頭不少，有韓國 SK 集團、小米、招銀國際、聯想、Arm 中國、中芯、紅杉資本中國基金、中金資本等等。