蔚來死亡車禍 恐涉嫌毀滅、偽造證據

不止特斯拉 (TSLA-US) 事故不斷，近一個月蔚來汽車 (NIO-US) 發生二起車禍命案。周一 (23 日) 陸媒更報導指出，命案死者之一上善若水投資管理創辦人林文欽的家屬表示，蔚來涉嫌毀滅、偽造證據，目前已報案處理。

根據陸媒報導稱，在 8 月 12 日林文欽在駕駛蔚來 ES8 時，啟用自動駕駛功能，之後發生交通事故。當時車主啟動的功能為「NOP 領航狀態」。

隨後蔚來回應相關消息稱，「NOP 領航狀態」並不是自動駕駛，若後續有調查結果，將向外界公布消息。

不過林文欽家屬指出，在 8 月 12 日事故發生後，蔚來一位技術人員在未經過警察同意之下曾私下接觸事故車輛，宣稱是進行斷電作業，家屬對此表示質疑。對此，蔚來回應確認此事，但稱斷電作業不會造成資料遺失，也提到公司沒有任何刪改任何資料。

警察已傳喚該技術人員進行筆錄，若發現車輛數據曾被篡改或者毀滅，該名人員恐涉刑事罪，而蔚來公司亦須對這次事故承擔全部責任。

這次出事的蔚來 ES8 過去曾出現兩起自燃事件。在 2019 年 4 月及 5 月，中國分別有兩輛蔚來 ES8 被發現冒出濃煙，但未出現明火。蔚來董事長李斌當時回應指，「蔚來自燃只是一個機率事件」，並指電動車的起火機率並不比燃油車高。

