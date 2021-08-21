美銀列3大原因：下半年恐出現「快閃經濟衰退」

美銀分析師表示，有幾個指標顯示，今年稍晚將出現「快閃式經濟衰退」。

近期經濟成長數據一直遜於預期，主因 Delta 變種新冠病毒抑制了全球供應鏈和需求。美銀策略師週五報告預警，近期經濟前景黯淡，今年可能出現「快閃式經濟衰退」，即經濟產出短暫且突然的下降。經濟衰退定義為經濟活動至少連續 2 季萎縮。

美銀指出投資者似乎擔憂經濟成長的 3 個原因：

首先，殖利率曲線 (呈現長債和短債之間的殖利率差異) 下降。自第一季結束以來，10 年期和 2 年期公債殖利率差已從 1.59 個百分點降至 1.02 個百分點，意味著投資者認為未來經濟需求會減弱，即使通膨率很高。

第二，向來響應經濟需求的大宗商品價格一直在下跌。原油和銅從今年的高峰分別下跌 16% 和 13%。

第三，收益對經濟需求變化更敏感的小型企業受創。羅素 2000 指數自 3 月中旬達到史上高峰以來，已經下跌了近 8%。

倘若經濟需求真的自此下降，美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 認為，製造業恐首當其衝。衡量製造業活動的 ISM 指數顯示，今年稍早成長年率近 50%，為 2011 年以來的最高成長率，但此後該成長年率下降至約莫 10%，且可能在 10 月前會返回到負值。

這樣的下降可能與整體經濟產出或負成長相一致。

美銀數據顯示，製造業活動的任何下降都將對股市不利。ISM 製造業指數的年率變化，和 S&P 500 指數的同比變動密切相關。如果製造業活動收縮，S&P 500 指數也將大幅下跌。Hartnett 表示，美銀的觀點是，下半年股市將出現負收益。

投資者主要擔心停滯性通膨的威脅，或者經濟成長疲弱但通膨卻高。今年隨著各州各國重新開放，政府挹注數兆美元財政刺激措施以支撐經濟，通膨也轉為火燙。如今供應鏈受限的情形惡化，因為 Delta 病毒迫使全球港口和工廠關閉，導致供應短缺，最終使成本上升。