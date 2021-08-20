銅價摔至每磅4美元 經濟成長岌岌可危

銅價已跌至令人擔憂的水準，因為這對經濟復甦來說是負面指標。

自銅礦 5 月觸及今年高點迄今，銅價已經下跌 16%，在週三跌破關鍵每磅 4.20 美元後，週四又再下探到貼近 4 美元的水準。

週四交易，9 月交割的銅期貨價格下跌 1.9%，收近每磅 4.04 美元。

在銅價今年取得令人印象深刻的漲幅後，曾 2 度遭拋售並接近 4.20 美元水準，接著又迅速自該水準上漲。Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 寫道，銅已經找到 4.20 美元為其關鍵技術支撐位。

但跌破關鍵價位意味著投資者現在對經濟復甦尤其緊張。Essaye 指出，如果銅價跌破 4.20 美元，可能引起市場對經濟成長持續性的擔憂。跌破當前水準會引起更多擔憂，因為今年至 4 月底價格已自 4 美元多次上漲。

企業若需要打造更多機械或者需要更多材料來製造更多產品時，銅的購買量就會增加，反之銅礦需求下降，就成了經濟成長的負面指標。

投資者確實一直擔心經濟成長會放緩，根據美銀調查，預期明年經濟將更強勁的基金經理人數比率自一個月前的 47% 下降至 27%。

投資者焦慮之際，經濟成長前景也確實令人益發擔憂。隨著經濟在去年這個時候開始好轉，未來經濟與去年同期相比也不再那麼輕鬆，且 Delta 新冠病毒變異株也令全球成長承壓。

Delta 傳染擴散，已經令許多工廠和港口關閉 (尤其是中國)，切斷了企業滿足需求的供應渠道。花旗新興市場經濟部主管 David Lubin 寫道，隨著中國的產出減弱，金屬價格也隨之下降。

當然，供應鏈的限制很快就會緩解，也令經濟成長有更好的解套。根據花旗數據，成品庫存 (衡量公司庫存量的指標) 在經歷下降後，過去幾週已小幅上升。Lubin 寫道：「供應壓力減輕，雖然數量有限，但也鼓舞人心，這將是確保經濟活動更強勁之路。」