〈財報〉思科Q4營收獲利優預期 但供應鏈限制未解 盤後跌近2%

思科 (CSCO-US) 週三盤後公布會計年度第四季獲利優於分析師預期，但因公司預期下一財年的上半年依舊面臨供應和成本問題，盤後股價小幅下滑。

第一季財測 vs. 分析師預期共識 (Refinitiv 調查)

調整後 EPS：79 美分至 81 美分 vs. 81 美分

營收：年增 7.5% 至 9.5% vs. 128.4 億美元 (即年增 7.7%)

毛利率：自前季的 65.5% 收窄至約 63.8%

Herren 表示，由於與供應限制相關的額外成本，第一財季調整後的毛利率可能自前季的 65.5% 收窄至約 63.8%。

2022 會計年度財測 vs. 分析師預期共識 (Refinitiv 調查)

調整後 EPS：3.38 至 3.45 美元 vs. 3.41 美元

營收：年增 5% 至 7% vs. 519.1 億美元 (即年增 4%)

思科執行長 Chuck Robbins 在電話會議上表示，「展望未來，我們預期至少下一財年的上半年仍須面對供應挑戰和成本衝擊，且可能延續至下半年。」今年 5 月，思科曾表示至少到 2021 年底都必須面對供應限制。

思科財務長 Scott Herren 表示，由於供應環境，所以部分產品已於 8 月 7 日漲價。他表示，思科正在與中間商接洽以獲得額外供應，有時也會尋求第二供應來源，這會導致費用增加，因此將繼續評估是否進一步調整價格。

思科週三交易時間收低 1.54%，盤後再下跌 1.9%，報 54.10 美元。

第四財季 (7 月 31 日止) 關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 84 美分 vs. 82 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 8% 至 131.3 億美元 vs. 130.3 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

思科前一季營收年增率為 7%，毛利率自前季 63.9% 縮減為 63.6%。

思科營收占比最高的業務部門「基礎架構平台」，包含用於企業數據中心的網路交換機和路由器，營收年增 13% 至 75.5 億美元，高於 StreetAccount 調查的共識預期 71.1 億美元。

「應用程式」部門，包含 Webex 視訊通話服務，營收年減 1% 至 13.4 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 14.6 億美元。

「資安」部門營收年增 8.23 億美元，但不及共識預期的 9.047 億美元。

思科第四季收購新創公司 Kenna Security 和 Socio Labs，但沒有公布收購條件。

不包括盤後波動，思科股價自年初以來上漲了約 24%，落後 S&P 500 指數同期 24% 的漲幅。