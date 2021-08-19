〈財報〉Nvidia Q2營收續創新高 Q3財測優預期 盤後漲逾2%

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (18 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第二季財報，整體營收和多項部門營收皆創新高，儘管礦卡銷售不如預期，Nvidia 也發布亮麗的第三季財測，盤後股價勁揚逾 2%。

Nvidia 預期資料中心仍是成長動能，但警告目前供給交期延長，供給狀況仍然緊張。

2022 會計年度 Q3 財測與展望：

營收 68 億美元，上下浮動 2%，高於 Refinitiv 調查分析師預期的 65 億美元

毛利率分別為 65.2%(GAAP) 和 67%(Non-GAAP)，上下浮動 50 個基點。

營業費用分別約為 19.6 億美元 (GAAP) 和 13.7 億美元 (Non-GAAP)

Nvidia 財務長 Colette Kress 於電話會議中表示，第三季的大部分成長將來自資料中心業務的需求快速成長，遊戲、專業視覺化與車用業務營收將優於 Q2。

遊戲業務需求將持續大於供給，但由於供應問題，遊戲 GPU 銷量成長將受到限制，而未來礦卡 (CMP) 的營收貢獻將微乎其微。

至於產品缺貨問題，原先第一季預計供應問題將持續到今年下半年，Nvidia 周三表示，目前整個供應鏈的交期可能將會更長，供給問題將延續至明年。

周三 Nvidia 下跌 2.15%，以每股 190.4 美元作收，盤後公布財報後上漲 2.21% 至 194.6 美元。

Q2 (截至 8/1)Non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 65.07 億美元，年增 68%，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 63.3 億美元

稀釋後 EPS 報 1.04 美元，年增 89%，高於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.01 美元

毛利率 66.7%，季增 50 個基點，年增 70 個基點

淨利報 26.23 億美元，年增 92%

營收以業務拆分:

遊戲：31 億美元，季增 11%，年增 85%，優於分析師預期的 30 億美元

資料中心：23.7 億美元，年增 35%，優於分析師預期的 23 億美元

專業視覺化：5.19 億美元，年增 156%

車用：1.52 億美元，年增 37%

Nvidia 第二季營收額續創新高，遊戲、資料中心與專業視覺化業務營收都改寫新紀錄。過去六季以來，Nvidia 營收平均增長 55%。

資料中心年增 35% 至 23.7 億美元，主要受益於 Ampere 架構 GPU 企業採用率上升，以及商用與雲端客戶伺服器 GPU 銷售成長，其中超大規模資料中心客戶是推動逐季成長的關鍵。

遊戲業務營收成長 85% 至 31 億美元。Nvidia 表示，遊戲成長受惠於消費性 GeForce GPU 銷量延續，以及遊戲家用主機如任天堂 Switch 處理器的晶片銷售成長。

不過，加密貨幣業務營收低於預期，第二季礦卡營收 2.66 億美元，比公司預期低了超過 33% 。Nvidia 5 月曾預估，名為「CMP」的礦卡在第二季營收將達到 4 億美元。Nvidia 表示，推出 CMP 是為了確保遊戲市場有足夠的產品供應，並將遊戲顯卡鎖算力來，防止消費者挖礦幣。

Nvidia 以 400 億美元收購安謀 (Arm) 的交易持續面臨挑戰，該公司在聲明中表示：「儘管一些 Arm 客戶對這筆交易表示擔憂或反對，且與監管機構討論時間比原先預估還要長，但我們對這筆交易充滿信心，監管機構應該意識到此次收購對 Arm、客戶和產業的好處。」